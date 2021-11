La junte de Khartoum tue les manifestants : Le général A. al-Burhan persiste dans ses crimes

De source médicale pro-démocratie, on déplore aussi des « dizaines de blessés », dont plusieurs « grièvement ». Les forces de sécurité assurent néanmoins ne pas tirer à balles réelles.

Autant dire que ce dernier bilan, encore provisoire, fait de ce mercredi la journée la plus meurtrière depuis le coup d’État du 25 octobre.

À l’hôpital Royal Care, on recensait au moins 15 morts dont une grande partie par balles. Le Royal Care s’apprêtait à accueillir des patients en provenance du quartier Bourri, dont l’hôpital était débordé par l’afflux de blessés.

Le bras de fer sanglant entre civils et militaires se poursuit. L’Association des professionnels soudanais accuse les forces de l’ordre de « meurtres prémédités ».

Cette fois encore, police, armée, forces de soutien rapide et services de renseignement étaient déployés en nombre pour empêcher les manifestants de se rassembler et de rejoindre les principales artères de la ville.

En dépit de cela, et malgré aussi la coupure totale du réseau de téléphone désormais dans plusieurs quartiers, des rassemblements ont eu lieu. Des motos circulaient d’un cortège à l’autre pour diffuser des mots d’ordre aux manifestants qui, malgré les nombreuses entraves sur leur route, sont restés déterminés pour faire entendre leur voix. Depuis le 25 octobre, les manifestations n’ont pratiquement jamais cessé. Et il faut s’attendre à ce que la tension gagne davantage en intensité après ce lourd bilan. La junte a le sang du peuple sur les mains. Un crime qui ne restera pas impuni.