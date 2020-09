La Junte s’offre un dialogue national préparant la transition au Mali 

Plus de 500 participants ont examiné samedi les «termes de référence», c’est-à-dire les objectifs de ces concertations nationales, tels que proposés par la junte militaire au pouvoir à Bamako. Les participants ont pu proposer des amendements à ces objectifs et c’est désormais un comité d’experts qui doit en faire la synthèse.

Moussa Camara, conseiller de la junte chargé de faire la synthèse des modifications et enrichissements, affirme “que les participants sont venus de partout à travers les différents domaines et secteurs d’activités à savoir : enseignants, chercheurs, responsables de la société civile ou fonctionnaires de l’administration malienne et des militaires”.

Les membres de ce comité d’experts et les participants ont été choisis par le Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Ces derniers ont la lourde tâche d’y examiner les “termes de référence”, dans le détail, l’ensemble de ces contributions et de les prendre ou non en compte en vue des prochaines discussions.

La junte avait préparé un premier document énumérant les causes multiples de la crise malienne : mauvaise gouvernance, corruption ou encore détérioration de la situation sécuritaire, pour ne citer que les premières. Samedi, les participants ont pu ajouter certaines préoccupations, telles que l’emploi, la question migratoire ou encore l’impunité. Les partisans du M5-RFP, la coalition qui a mené la contestation populaire avant le coup d’État militaire, ont aussi, à nouveau, demandé à être associés à l’organisation de la concertation, au même niveau que la junte au pouvoir.

Les débats attendus aborderont les questions cruciales, à savoir les organes de la transition politique à venir, sa durée ou encore la répartition des postes entre civils et militaires.