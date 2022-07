La junte soudanaise s’ouvre aux civils : Une manœuvre d’A. al-Burhan ?

Le général A.al-Burhan a ouvert lundi soir une nouvelle séquence politique au Soudan, après des mois d’impasse et de répression meurtrière. Il a appelé « les partis politiques et les organisations révolutionnaires » soudanaises « à s’engager dans un dialogue immédiat et sérieux pour former un gouvernement de personnalités compétentes », mais sans autre précision.

Concrètement, cela signifie qu’il appelle ses adversaires à participer au mécanisme de dialogue mené sous la houlette de l’ONU, de l’Union africaine et de l’Igad, un mécanisme auquel ces derniers refusaient de participer jusqu’à présent, en raison précisément de la présence des militaires putschistes. Il a ajouté que « l’armée ne participera plus » à ce « dialogue » et se cantonnerait à l’avenir à ses tâches « de défense et de sécurité » nationale.

Il a également annoncé que le Conseil souverain de transition, qu’il dirigeait depuis le coup d’État du 25 octobre, « pourrait être dissous » après la formation d’un gouvernement civil. Un « conseil suprême des forces armées » sera toutefois formé.

La formation d’un gouvernement civile est l’une des revendications des forces révolutionnaires qui occupent depuis jeudi des lieux publics, à Khartoum et ses banlieues, et dans plusieurs villes du pays. Pour l’heure, les principales forces de l’opposition n’ont pas encore réagi à cette annonce. Sur le terrain, des sit-in qui bloquaient toujours les sites stratégiques de la capitale avaient été dispersés à coup de gaz lacrymogènes. « Les sit-in sont un moyen, et non une fin », explique un membre d’un Comité de résistance d’Omdurman, qui dit vouloir éviter de nouvelles violences.

Après la répression sanglante des manifestations du 30 juin, qui a fait 9 morts et plus de 600 blessés, des milliers de personnes s’étaient rassemblés ont organisé des sit-in pacifiques à plusieurs endroits de la capitale. Après les comités de résistance, la coalition des forces pour la liberté et le changement appelle également à l’escalade révolutionnaire pour renverser le pouvoir militaire, dénonçant aussi la violence de la répression.

Ces manifestations ont éclipsé, il faut le rappeler, la situation explosive qui prévaut à la frontière entre le Soudan et l’Éthiopie, dans le triangle d’El-Fashaga. L’armée soudanaise a lancé une offensive d’envergure dans ce secteur mardi 28 juin, après la mort de sept soldats et d’un civil, tués selon elle par l’armée éthiopienne, ce qu’Addis Abéba dément. Mais ce conflit n’est pas récent : il s’enracine dans une longue histoire remontant au siècle dernier.

Le triangle d’El-Fashaga est un territoire agricole fertile, arrosé par une abondante saison des pluies, enserré entre le désert soudanais et les collines arides de l’Éthiopie. On y cultive sur 260 km2 du sésame, du sorgho, du tef.

Khartoum se prévaut de l’accord frontalier signé en 1902 entre l’empereur éthiopien Menelik II et le colon britannique qui a attribué ce territoire au Soudan. Côté éthiopien, les forces de l’État voisin de l’Amhara – police régionale et milice paysanne – affirment y assurer la sécurité des agriculteurs qui cultivent cette zone, qui s’y sont installés après le retrait soudanais de la région en 1995.

La télévision publique soudanaise affichait, au nom de l’union sacrée, le hastag « Nous sommes tous les forces armées » en rendant compte des opérations militaires. En face, Le gouvernement éthiopien, reste braqué en refusant de se couper des élites amharas qui le soutiennent y compris lors du conflit du Tigré.