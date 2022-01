La livre turque joue au Yo-yo : Le pouvoir Erdogan vacille…

Lors d’un entretien sur la chaîne privée CNN Türk mercredi soir, Nureddin Nebati, nommé début décembre à la tête du ministère des Finances, s’est directement adressé à « tous les citoyens qui ont perdu de l’argent » à cause des récentes fluctuations de la livre turque. « Portez plainte contre tous ceux qui ont conseillé la prudence en disant que le (cours des) devises s’envolait. Ceux-là vous ont leurrés », a-t-il lancé.

Après un mois de pertes historiques – moins 45% par rapport au dollar depuis début novembre -, la livre turque s’est fortement redressée la semaine dernière à la suite des mesures d’urgence annoncées par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce redressement soudain a pris de court de nombreux Turcs qui avaient placé leur épargne en dollars ou en euros afin de préserver leur pouvoir d’achat.

L’appel du ministre des Finances intervient quelques jours après le dépôt de plainte par l’Agence turque de régulation bancaire contre plus d’une vingtaine d’experts, dont un ancien gouverneur de la banque centrale, coupables d’avoir commenté sur les réseaux sociaux le dévissage de la monnaie. Durmus Yilmaz, économiste respecté, est désormais membre d’un parti de l’opposition.

Cette plainte vise aussi des économistes et des journalistes qui ont attribué le plongeon de la monnaie aux politiques du chef de l’Etat et suggéré qu’il se poursuivrait tant que R.T. Erdogan ne corrigerait pas le tir. On crédite ce dernier de préparer une nouvelle législation visant à renforcer davantage le contrôle du gouvernement sur les médias sociaux. Le président turc a régulièrement invoqué ces dernières semaines les préceptes islamistes interdisant l’usure pour continuer de baisser les taux d’intérêts, convaincu que les taux d’intérêt élevés encouragent l’inflation au lieu de la contenir en ralentissant l’activité. Il a ainsi poussé à quatre reprises en quatre mois la banque centrale à réduire son taux directeur malgré un taux d’inflation qui a atteint en novembre 21% sur un an, accentuant la dégringolade de la livre turque.

L’annonce du chef de l’Etat la semaine dernière permettant de lier la valeur de certains dépôts bancaires en livres au cours du dollar a offert une échappatoire et entrainé le redressement immédiat de la monnaie nationale. Mais de nombreux observateurs pointent les risques de ce nouveau mécanisme et questionnent sa pérennité.

L’ancien gouverneur, M. Yilmaz a maintenu jeudi ses critiques en moquant les propos du ministre des Finances, qui a estimé que la Réserve fédérale des Etats-Unis appartenait « à cinq familles » et manquait de réelle indépendance. « Je vous jure, nous en avons tellement marre », a-t-il tweeté.