“La loi du plus fort ne s’applique pas au Moyen-Orient” affirme le Roi de Jordanie

Dans une interview publiée vendredi par l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, Abdallah II a insisté sur le fait qu’une solution à deux États était « la seule voie à suivre » dans le conflit israélo-palestinien. Le memomentum a été bien choisi puisque l’entretien a été publié quelques heures avant que les ministres des Affaires étrangères de l’Union Européenne ne se rencontrent virtuellement pour examiner les mesures qui pourraient être prises contre Israël et sa politique annexionniste.

« Que se passerait-il si l’Autorité nationale palestinienne s’effondrait ? Il y aurait plus de chaos et d’extrémisme dans la région. Si Israël annexait réellement la Cisjordanie en juillet, cela conduirait à un conflit massif avec le Royaume hachémite de Jordanie », a-t-il répondu à son interlocuteur sur l’intention du Premier ministre Benjamin Netanyahu de « profiter de l’opportunité que There is no event associated with this shortcode. Trump a créée pour s’emparer de grandes parties de la Palestine ».

« Je ne veux pas faire de menaces et créer une atmosphère à couteaux tirés, mais nous envisageons toutes les options. Nous sommes d’accord avec de nombreux pays en Europe et avec la communauté internationale pour que la loi du plus fort ne s’applique pas au Moyen-Orient », a ajouté le Souverain hachémite, lorsqu’on lui a demandé si son pays – l’une des deux seules nations arabes, avec l’Égypte, à avoir signé un accord de paix avec Israël – pouvait suspendre ce traité. « Les dirigeants qui prônent une solution à un seul État ne comprennent pas ce que cela signifierait », a-t-il déclaré à l’hebdomadaire allemand.

En septembre 2019, Abdallah II avertissait qu’une annexion de la Cisjordanie aurait « un impact majeur sur les relations israélo-jordaniennes ». À l’époque, il n’avait pas menacé de rompre les liens diplomatiques avec l’entité sioniste.

Plus récemment, Ayman Safadi, chef de la diplomatie jordanienne, aurait exhorté ses homologues de plusieurs pays à dissuader Tel-Aviv de ses projets d’annexion. Leur mise en œuvre serait « dévastatrice », marquerait la mort d’une solution à deux États et pourrait avoir des conséquences explosives pour la région, aurait-il averti.

La Jordanie a fait pression sur l’UE pour qu’elle prenne des « mesures pratiques » afin d’éviter une annexion. Dans un communiqué, A. Safadi « a souligné la nécessité pour la communauté internationale et l’Union européenne en particulier de prendre des mesures pratiques qui reflètent le rejet de toute décision d’annexion israélienne ».