La loi sur l’évaluation environnementale adoptée à l’unanimité 

Ce texte institue l’audit environnemental stipulé dans la loi-cadre N°99.12 en tant que charte nationale de l’environnement et du développement durable et entend surmonter certaines lacunes relevées suite à l’application de la loi N°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement.

S’exprimant lors de cette séance, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, a relevé que certains amendements ont été introduits aux articles de ce projet de loi lors de son examen à la Chambre des conseillers, visant à améliorer et à enrichir ses dispositions et à réaliser les objectifs escomptés, notant que neuf articles ont été amendés, en plus de l’ajout de l’article 31.

« Les amendements introduits n’ont pas affecté la base et l’essence du projet de loi tel qu’il a été adopté en première lecture, d’autant plus que ces changements contribueront sans nul doute à un examen plus minutieux dans l’élaboration de ses dispositions, notamment le cas de l’article 2 qui consiste à ajouter un additif à la loi-cadre N°99.12 en tant que charte nationale de l’environnement et du développement durable comme une référence juridique pour soumettre à l’évaluation environnementale stratégique les politiques publiques, les programmes, les plans et les schémas de développement sectoriel et régional, élaborés par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publiques », a-t-il affirmé.

Le ministre a également précisé que l’article 20 a, lui aussi, été amendé pour déterminer les attributions conférées à la Commission nationale d’évaluation environnementale qui ne rentre pas dans les compétences des commissions régionales unifiées de l’investissement, fixées en vertu de la loi N°47.18 relative à la réforme des Centres régionaux d’investissement et à la création de commissions régionales unifiées de l’investissement.

Un nouvel article a été ajouté à ce projet de loi (article 31) en vertu duquel sont soumis à l’évaluation environnementale stratégique les politiques, les programmes, les plans et les schémas de développement sectoriel et régional, élaborés par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics et réalisés avant la publication de ladite loi dans le Bulletin Officiel.