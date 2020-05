La lutte contre Daech s’intensifie au Mozambique

Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines dans cette province du nord du pays. Le ministre de l’Intérieur recense une vingtaine d’attaques depuis le début du mois et communique sur deux affrontements violents qui se sont produits les 13 et 14 mai : l’un sur une route reliant les villages de Chinda et Mbau, le second dans le district de Quissanga, qui était occupé par des combattants depuis début mars.

Les autorités insistent sur l’ampleur des dégâts : onze villages ont été détruits ainsi que des infrastructures, 6 civils ont été enlevés et 14 personnes ont disparu.

De son côté, la brance régionale de Daech a revendiqué une attaque dans le village d’Awassi. Des photos et des vidéos sur lesquelles figurent des combattants plutôt jeunes et maniant des armes lourdes.

Selon plusieurs experts, ces derniers mois, ces groupes armés se sont davantage attaqués aux grandes villes et à des symboles de l’Etat. Mais les civils dont les maisons ont été incendiées, continuent de fuir les violences. Selon les autorités, au moins 150 000 personnes ont ainsi fui cette province.

De raids sur des civils sans défense, ces groupes sont passés depuis la fin du mois de mars à des opérations plus complexes comme en témoignent l’occupation temporaire des chefs-lieux de trois districts de la province septentrionale du Cabo Delgado et l’attaque d’un village, le 7 avril, tuant 50 personnes.

Et pour la première fois depuis octobre 2017, les terroristes ont exposé leurs objectifs dans une vidéo prise pendant l’occupation de Mocimbao da Praia : « Nous voulons que tout le monde ici applique la loi islamique. »

Si ces villes ont été occupées quelques heures, les assaillants ont toutefois pris le dessus sur l’armée et cela, malgré l’envoi il y a quelque mois, par Maputo, d’importants renforts militaires.

Le Cabo Delgado où les musulmans sont majoritaires, est l’une des provinces les plus pauvres du Mozambique, favorisant l’implantation de ce mouvement insurrectionnel djihadiste. D’autant qu’elle est frontalière avec la Tanzanie où de nombreux islamistes ont trouvé refuge, et alors que la frustration de la population s’est accrue à la suite de la découverte d’énormes gisements de gaz dont les bénéfices sont captés par la capitale.