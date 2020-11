La  lutte contre l’obscurantisme aux yeux de la diplomatie marocaine

« La conviction du Maroc est que la religion est détournée alors qu’elle devrait être un vecteur d’unité face aux divisions prônant la négation de l’autre, un facteur de dialogue face au refus de la tolérance et de la coexistence et une source de lumière face aux courants obscurantistes qui refusent la modération et demeurent dans l’ignorance », a-t-il annoncé dans un discours prononcé à l’occasion par visioconférence

Rappelant le modèle unique du Maroc où le Souverain est aussi Commandeur des croyants et garant de la liberté de culte, le ministre a expliqué que l’approche marocaine était basée sur trois aspects à savoir la clairvoyance, l’ouverture et le pragmatisme.

Détaillant lesdits aspects, le chef de la diplomatie marocaine a souligné que la clairvoyance se traduisait par un rappel royal constant à ce que la religion ne soit plus un alibi pour les ignorants, car « la religion est lumière, connaissance et sagesse ».

Pour ce qui est de l’ouverture, N. Bourita est revenu sur la visite de Sa Sainteté le Pape François, accueilli en 2019 par le Roi, à un moment où le monde avait besoin d’un leadership renouvelé pour un dialogue entre les religions.

Au sujet du pragmatisme, il a assuré que « l’engagement du Maroc en faveur de la liberté religieuse est basé sur des actes concrets. Ainsi, le Maroc a mis en place deux institutions phares pour promouvoir les valeurs d’un Islam tolérant : L’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, Mourchidines et Mourchidates et la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains ».

« L’approche du Maroc est toujours constante, même dans les moments difficiles », a indiqué le ministre, qui a évoqué le courage et la détermination de l’Institution de la Commanderie des Croyants à protéger nos concitoyens juifs de la barbarie du nazisme et à soutenir la restauration des mosquées et des synagogues mais aussi la création d’institutions scientifiques et culturelles à l’image de la Maison de la Mémoire à Essaouira et le Musée de la Culture Juive à Fès.

Le ministre a conclu son allocution par une citation royale tirée du discours fait à l’occasion de la visite du Pape, qui a appelé à «embrasser les valeurs de modération, à réaliser les impératifs de co-connaissance et à appréhender la conscience de l’altérité » pour vivre dans un monde meilleur.