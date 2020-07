La main de l’étranger derrière une série d’incidents en Iran

G. R. Jalali a souligné, dans une interview à la télévision officielle, que « la majeure partie des incidents survenus dans le secteur de l’énergie au cours de la période récente étaient dus au non-respect des règles de sécurité, mais une autre partie pourrait être le résultat d’actions de sabotage de la part de groupes anti-révolutionnaires et d’éléments qui leur sont associés, et peut-être de l’ennemi qui est également derrière eux ».

Il a ajouté que son pays « adoptera des mesures réciproques contre tout pays qui provoque des attaques cybernetiques contre des installations nucléaires ». Il a relevé que « l’une des difficultés que nous affrontons lors des cyberattaques est d’identifier l’origine de l’attaque et son auteur. Il n’est pas facile de déterminer si l’attaque a été menée par un ennemi ou un pays spécifique, ou si elle a été causée par un virus laissé dans le cyberespace». Avant de convenir que « l’incendie dans l’une des raffineries de pétrole dans le sud du pays , l’arrêt du fonctionnement des systèmes informatiques pendant des heures dans le port de Rajai sur les eaux du Golfe, l’explosion qui est survenue à la centrale de gaz au ministère de la Défense la semaine dernière, tout cela indique qu’il y a des saboteurs professionnels derrière ces accidents. »

Pendant ce temps, trois responsables iraniens, qui ont refusé de révéler leurs noms, ont déclaré à Reuters que « l’explosion survenue dans les installations nucléaires de Natanz, jeudi matin dernier, avait été provoquée par une cyberattaque ».

L’agence a cité l’un des trois responsables qui aurait affirmé que « la cyberattaque visait l’unité d’assemblage de centrifugeuses », disant que « de telles attaques avaient eu lieu auparavant », alors que les deux autres responsables auraient estimé qu’»Israël pourrait être derrière les attaques ».

Kiwan Khosravi, porte-parole du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a déclaré vendredi que « les causes de l’incendie qui avait éclaté sur le site nucléaire de Natanz avaient été identifiées », expliquant que « pour des raisons de sécurité, la cause de l’accident et sa méthode seront annoncées le moment opportun ».