La majorité brûle à petit feu… 

Les épreuves votatives qui redessineront le paysage politique à l’horizon 2021 ne sont pas pour demain. Et pourtant, rien ne va plus entre le PJD de ses «alliés» au sein de la majorité. Le récent communiqué publié mercredi par le secrétariat général de la formation islamiste qui chapeaute l’Exécutif est plus incendiaire que d’habitude. Les cadors de la formation que dirige Saad-Eddine El Othmani, avec moins de «poigne» que son boute-au-feu de prédécesseur Abdelilah Benkirane, lancent la pierre à leur partenaires en leur reprochant de «s’être engagés dans des campagnes électorales prématurées et avec des méthodes tendancieuses, au point que leur préoccupation majeure est de s’en prendre aux cadres du parti et à sa contribution dans l’action gouvernementale». Et condamnent, dans la foulée, ce qu’ils qualifient d’«instrumentalisation tendancieuse» par les autres composantes de la majorité de la crise sanitaire à des fins politiques «alors que les circonstances dictent plutôt de privilégier la solidarité nationale et de s’éloigner des calculs et manœuvres politiciennes», signale le communiqué.

Le secrétariat général rejoigne, dans les faits, l’essence de l’allocution prononcée par S.E. El Othmani qui, le 9 août, devant les membres des secrétariats régionaux et provinciaux du PJD, déplorait le climat politique ambiant. «Le parti est occupé à servir la nation alors que d’autres sont préoccupés par nous et obsédés par les élections», avait-il relevé. Propos rappelés dimanche 13 septembre à Rabat à l’occasion du lancement d’une campagne de sensibilisation de l’opinion publique afin qu’elle adhérer aux mesures anti-Covid-19.

Le rejet du PJD d’introduire, lors des dernières consultations du début septembre conduites par le ministre de l’Intérieur avec les partis représentés à la Chambre des représentants, une modification au scrutin proportionnel au plus fort reste, en vigueur depuis 2002, a exacerbé les tensions avec ses «alliés» de fortune. La formation islamiste s’inquiète contre toute «balkanisation» de la carte politique qui serait favorisée par tout remodelage des process électoraux.

Le PJD qui s’alarme face aux ruades de ses alliés n’est pas à l’abri d’un congrès extraordinaire. Une frange de la jeunesse islamiste y est favorable. Le temps d’évaluer le mandat de S.E El Othmani à la tête du parti. Mais aussi à l’épreuve de la gestion de la chose publique. Les frondeurs ne manquent pas au sein du PJD. De nouvelles têtes pourraient succéder aux Cadors qui, pour nombre de leurs détracteurs, ont fait leur temps, usés qu’ils sont pas les compromis et compromissions.