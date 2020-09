La majorité des économies du G20  broient du noir au deuxième trimestre

Pour la zone du G20, le PIB a chuté d’un taux record de moins 6,9 %, nettement plus élevé que les -1,6 % enregistrés au premier trimestre de 2009 au plus fort de la crise financière. La Chine a été le seul pays du G20 à connaître la croissance (11,5 %) au deuxième trimestre de 2020, reflétant le début précoce de la pandémie dans ce pays et la reprise qui s’en est suivi.

Le PIB s’est contracté en moyenne de -11,8 % dans l’ensemble des autres économies du G20 au deuxième trimestre de 2020, alors que les effets de la pandémie ont commencé à se faire plus largement sentir. Le PIB a chuté le plus dramatiquement, de -25,2 %, en Inde, suivie du Royaume-Uni (-20,4 %), souligne l’OCDE.

Le PIB a également fortement baissé au Mexique (-17,1 %), en Afrique du Sud (-16,4 %), en France (-13,8 %), en Italie (-12,8 %), au Canada (-11,5 %), en Turquie (-11,0 %), au Brésil et en Allemagne (-9,7 % dans les deux pays), aux États-Unis (-9,1 %), au Japon (-7,9 %), en Australie (-7,0 %) et en Indonésie (-6,9 %), précise l’organisation internationale.

La contraction a été moins prononcée en Corée et en Russie avec -3,2 % dans les deux pays. Le PIB en glissement annuel de la zone du G20 a diminué de moins 9,1 % au deuxième trimestre de 2020, après une contraction de moins 1,7 % au trimestre précédent. Parmi les économies du G20, la Chine a enregistré la plus forte croissance annuelle (3,2 %), tandis que l’Inde a enregistré la plus forte baisse annuelle (-23,5 %), selon l’OCDE.