La Malaisie livre un Nord-coréen aux Américains: Pyongyang tourne le dos à Kuala Lumpur 

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a justifié cette décision par l’extradition le 17 mars, par les autorités malaisiennes, d’un de ses ressortissants vers les Etats-Unis, y voyant un “crime impardonnable” commis “avec servilité face aux pressions américaines”.

Jusqu’au meurtre de Kim Jong Nam, il y a quatre ans, la Malaisie était un des seuls pays alliés de la Corée du Nord, isolée à cause de son programme nucléaire. Le demi-frère du dirigeant nord-coréen, également un détracteur du régime, est mort après avoir reçu sur le visage un agent neurotoxique à l’aéroport de Kuala Lumpur. Cet assassinat avait largement été imputé par la Corée du Sud au Nord. Pyongyang a démenti.

Les relations s’étaient ensuite progressivement améliorées, la Malaisie décidant de rouvrir son ambassade à Pyongyang. L’annonce de vendredi met fin à ce réchauffement.

Selon un communiqué diffusé par l’agence officielle KCNA, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères “annonce la rupture totale de ses relations diplomatiques avec la Malaisie”.

Son homologue malaisien, qui “regrette profondément” cette initiative et a ordonné à tous les diplomates nord-coréens de quitter le pays sous 48 heures, “dénonce cette décision inamicale et non constructive, qui ne respecte pas l’esprit de respect mutuel et de bonnes relations de voisinage parmi les membres de la communauté internationale”.