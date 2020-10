La marine iranienne bombe le torse 

À l’occasion de la Journée de la marine en Iran, l’amiral Alireza Tangsiri, commandant des forces navales des Gardiens de la révolution islamique, a affirmé que le temps où les bateaux des États-Unis faisaient la loi dans les eaux du golfe Persique était révolu, ponctuant que la marine iranienne allait dorénavant leur tenir tête, relate l’agence Fars Arabic. «Les forces navales iraniennes sont aujourd’hui au sommet de leurs capacités et de leur disponibilité pour affronter les ennemis», assure l’amiral. Qui ajoute, non sans fierté, que «la fin a sonnée pour les activités des bâtiments de guerre américains qui escortaient les navires marchands des pays de la région, tout en frappant la flotte commerciale et pétrolière iranienne dans les eaux du golfe Persique».

Dans le même sens, Alireza Tangsiri a fait savoir que «les forces navales des Gardiens de la révolution et de l’armée iranienne travaillaient main dans la main, en totale symbiose, dans le golfe Persique, la mer d’Oman ainsi que loin des frontières maritimes et terrestres du pays» pour faire face au «Grand Satan, l’Amérique criminelle, et à tous les ennemis de la révolution islamique»

En juillet 2019, l’Iran avait brièvement retenu un pétrolier britannique dans le golfe Persique après que la Royaume-Uni a saisi un navire iranien, l’accusant de violer les sanctions contre la Syrie.

Il y a lieu de noter que l’Iran va prochainement dévoiler son premier navire capable de transporter des hélicoptères, des drones et une gamme de missiles et qui est en même temps capable de faire le tour de la Terre trois fois avec un seul ravitaillement en carburant.

Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie mardi 6 octobre, à Bandar Abbas, au sud de l’Iran, par le commandant de la marine de l’armée iranienne le contre-amiral Hossein Khanzadi. « Nous allons lancer le premier porte-hélicoptères iranien capable de transporter des hélicoptères, mais aussi des drones et une gamme de missiles et d’autres équipements de guerre en décembre. »

Baptisé « Khalij-e Fars », ce porte-hélicoptères de fabrication locale est capable de faire le tour de la Terre trois fois avec un seul ravitaillement, a déclaré le contre-amiral.« Comme ce navire est capable de rester dans les océans pendant longtemps ; alors, cela créera une sécurité et une stabilité qui seront dans l’intérêt des pays de la région et du monde. »

Selon le site web de la télévision iranienne Press TV, le contre-amiral Khanzadi a révélé que d’autres réalisations navales seront également dévoilées, dont un destroyer complètement et le premier dragueur de mines en décembre. Ce dernier aura pour mission de « faire face aux menaces de mines en mer et sur la côte», a-t-il souligné.

L’Iran a fait des percées majeures dans son secteur de la défense, réalisant l’autosuffisance dans la production de bon nombre d’équipements et de matériel militaires malgré les sanctions américaines et les pressions économiques occidentales.