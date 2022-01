La Marine royale fait ses emplettes en Turquie : Vaisseaux lance-missiles, corvettes et patrouilleurs…

D’après FAR-Maroc, les types d’engins d’attaque rapide dont la Marine Royale devrait être dotée prochainement sont des vaisseaux lance-missiles de classe Kılıç II. Le contrat d’achat qui fait état de sept unités ainsi que d’une corvette légère serait de 222 millions de dollars, le tout livrable durant la deuxième moitié de l’année en cours.

Les négociations entre les parties marocaine et turque ont démarré à ce sujet depuis le mois octobre 2021, assure Tactical Report qui précise que la Marine Royale cherche à remplacer ses navires d’attaque rapide de classe Lazaga dont la technologie est dépassée et la maintenance de plus en plus coûteuse».

Les 7 navires d’attaque rapide en question sont une variante améliorée du navire de classe Kilic II, et sont de taille et de capacités égales aux vaisseaux en service dans la marine turque. Quant à la corvette, elle est de la classe Ada, et disposera d’un héliport pour le déploiement de drones hélicoptère de reconnaissance et de surveillance.

Parallèlement, le Maroc a démarré, depuis plusieurs mois, des négociations pour l’acquisition de dix patrouilleurs rapides turcs ARES 35 FPB et de cinq bateaux de type ARES 80 SAT, d’après Tactical Report.

La classe Kılıç est l’une des classes d’engins d’attaque rapide / bateaux lance-missiles de la marine turque. Défini comme une corvette par Lürssen Werft, concepteur allemand du navire et de la corvette de la classe K130 Braunschweig (parfois Korvette 130) la plus récente classe de corvettes océaniques d’Allemagne, le vaisseau lance-missile turc a une superstructure et un mât spécialement développés pour une faible signature radar.

Tout comme les corvettes K130, ces vaisseaux lance-missiles turcs sont équipées du système de gestion de combat sophistiqués comme le Thales TACTICOS, ainsi que de tubes de lancement de missiles et de canons.

En septembre dernier rappelle FAR-Maroc, 12 drones armés turcs «Bayraktar TB-2» ont été réceptionnés par les FAR, une deuxième commande de six drones similaires «au minimum », étant en cours selon d’autres sources. Ainsi, le Maroc se présente comme le premier client africain du TB-2.