La marine russe mobilisée pour de grandes manœuvres : Plus d’une centaine de navires en rade à Tartous

« Un groupe de navires de débarquement des flottes du Nord et de la Baltique, composé de 6 grands navires de débarquement, (Pyotr Morgunov), (George le Victorieux), (Olnigorsky Miner), (Korolev), (Minsk) et (Kaliningrad) a achevé la phase de transition à travers l’Europe. Il a atteint la partie orientale de la mer Méditerranée, dans le cadre des manœuvres navales russes menées sous le commandement général du commandant en chef de la marine, l’amiral Nikolai Evminov », a indiqué le ministère russe de la Défense selon lequel plus de 140 navires et de 10 000 militaires participeraient à des exercices organisés par la marine russe en janvier et février.

Ce dernier a précisé que « les navires sont actuellement amarrés dans le port syrien de Tartous, où ils ont commencé à s’approvisionner en carburant, lubrifiants, eau potable et vivres selon les normes requises au point logistique de la marine russe en Méditerranée ».

Selon le ministère, la marine russe devrait mener une série d’exercices en Méditerranée, dans les mers du Nord et d’Okhotsk, dans la partie nord-est des océans Atlantique et Pacifique.

Les manœuvres navales russes surviennent à un moment où les relations russes avec les pays occidentaux et les États-Unis au sujet de l’Ukraine sont tendues.

Le 22 janvier 2020, la Russie a mené des exercices navals pour repousser une attaque hypothétique dans la mer Baltique. Il y a quelques jours, la Russie, l’Iran et la Chine ont achevé les manœuvres conjointes de ceinture de sécurité maritime dans l’océan Indien et la mer d’Oman pour accroître l’état de préparation et la coordination entre les marines des trois pays participants.