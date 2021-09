La Maroc face à la Covid-19 : Bientôt un million de personnes contaminées

Les services de la Santé ont annoncé vendredi le recensement de 2 412 cas du nouveau coronavirus dans le pays. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire a atteint 915 835.

On signale aussi que le Maroc compte désormais 25 407 cas actifs sous traitement. 1 484 patients restent dans un état critique, dont 130 nouveaux cas lors des dernières 24h. 52 sont sous intubation et 782 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 28,3%. On signale aussi 3 624 nouvelles guérisons, portant à 876 600 le nombre total, avec un taux de rémission de 95,7%. Quant aux décès, 53 ont été relevés, portant à 13 828 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%.

En matière de vaccination, la campagne nationale se poursuit. Ainsi, indique-t-on, 20 930 915 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 17 371 392 personnes en ont reçu la deuxième.