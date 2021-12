La Marocaine Vie : 20ème anniversaire au sein du Groupe Société Générale

S’appuyant sur l’expertise de ses deux actionnaires Société Générale Assurances et Société Générale Maroc à partir de 2001, la compagnie spécialisée en assurance de personnes devenait pionnière dans le développement du modèle de bancassurance intégré au Maroc, dont la force repose notamment sur la multiplicité des contacts avec les clients grâce au large réseau de distribution de Société Générale Maroc et à un modèle relationnel omnicanal, combinant l’efficacité du digital et l’expertise du conseiller clientèle en banque et en assurance, ainsi que le développement d’offres innovantes et différenciantes, au plus près des besoins de chaque segment de clientèle, qui résulte notamment de l’adaptation des processus et d’une meilleure connaissance clients grâce aux données.

À ce jour, La Marocaine Vie demeure la seule compagnie au Maroc à proposer des contrats multisupports offrant la possibilité au client de placer son épargne entre un support en dirhams et des supports en unités de compte représentatives d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), et une couverture santé complète pour ses clients professionnels et indépendants. Enregistrant un chiffre d’affaires multiplié par 12, un nombre de contrats gérés multiplié par 8 et un encours global multiplié par 11 depuis 2001, le modèle de bancassurance intégré a fait la preuve de son efficience.

Aujourd’hui, La Marocaine Vie se classe au 4e rang des assureurs vie au Maroc, captant plus de 10 % des parts de marché de l’assurance-vie, avec un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dirhams depuis 2019 (dont près de 70 % sont représentés par l’activité bancassurance) et un encours global s’élevant à plus de 11 milliards de dirhams (avec une hausse constante de la proportion des unités de compte), participant encore davantage au développement de l’économie marocaine.

En 2021, La Marocaine Vie annonçait avec Société Générale Maroc le renforcement de son modèle de bancassurance intégré, matérialisé par le déploiement d’une mention « Banque et Assurances » sur la façade des agences du réseau et sur les supports destinés aux clients. Dans un contexte en profonde mutation technologique, économique, réglementaire, sociétale et face à des risques inédits, le bancassureur s’adapte pour répondre aux besoins évolutifs des clients de Société Générale Maroc, s’appuyant sur différents leviers dont des investissements massifs pour accélérer l’évolution d’un dispositif multicanal et digital, avec notamment le déploiement à venir de plusieurs parcours transactionnels qui permettront aux clients de réaliser une série d’opérations à distance, en toute autonomie, après le développement de services de consultation à distance à travers notamment ses applications mobiles, ainsi qu’une ferme volonté de démocratiser l’accès aux contrats en unités de compte, qui présentent des opportunités de rendement plus importants que le fonds en dirhams sécurisé, dans un contexte de baisse des taux de rendement des contrats d’assurance-vie épargne monosupport. Cela passe également par l’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) au sein des activités et des processus, en ligne avec la stratégie de La Marocaine Vie s’articulant autour de ses trois engagements d’Assureur, d’Investisseur et d’Employeur Responsables.