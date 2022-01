La Marocaine Vie : Nomination d’A. Berra en tant que directeur général adjoint

La compagnie spécialisée en assurance de personnes poursuit le renouvellement de son équipe de direction. A. Berra rejoint La Marocaine Vie en tant que Directeur général adjoint, en charge des Opérations et de la Transformation (regroupant les activités Projets & Organisation, Systèmes d’Information et Gestion des contrats). Il intègre à ce titre le Comité exécutif de la compagnie. Anouar Berra a pour mission d’accompagner la dynamique d’accélération de la digitalisation, de l’ouverture des systèmes d’information et de l’agilité des processus de La Marocaine Vie, qui entend développer des parcours répondant toujours mieux aux comportements et attentes évolutifs de ses clients.

A. Berra bénéficie d’une expérience internationale de plus de 20 ans dans les métiers des systèmes d’information, lui ayant permis de développer une solide expertise dans la conduite des grands projets de transformation d’entreprises. Avec son arrivée, La Marocaine Vie réaffirme la place centrale de la transformation digitale dans sa stratégie.