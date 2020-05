La mécanisation de l’agriculture nationale cale depuis le début de l’année

A en croire les statistiques de l’AMIMA 2020 à fin avril, celles-ci révèlent un niveau de ventes de 305 unités depuis le début de l’année, soit une baisse de 32% par rapport à fin Avril 2019. Rien que pour le mois d’avril 2020, l’association annonce un volume de vente de l’ordre de 61 unités qui, en comparaison avec les chiffres de l’année précédente en pareille période étaient de l’ordre de 186 unités, soit une baisse de 67%.

Cette baisse de performance est due à plusieurs facteurs, à commencer par le déficit pluviométrique de la campagne agricole. À cela s’ajoute les difficultés d’accès des agriculteurs au financement du matériel agricole malgré les conventions et partenariats entre le CAM et l’AMIMA.

Les retards enregistrés depuis fin 2017 dans le déblocage des subventions des tracteurs et du matériel d’accompagnement agricole ainsi que les faibles montants alloués au secteur du machinisme agricole, pénalisent lourdement les trésoreries des importateurs et de leurs réseaux de vente. Ceci sans parler de l’effet de la pandémie Covid-19 sur le déplacement des clients et des vendeurs, mais aussi sur la tenue des salons et foire régionaux.

Cette situation qui perdure, porte atteinte au secteur du machinisme agricole et met en péril son écosystème dans la mesure où les entités le constituant ne seront plus en mesure de faire face à leurs engagements financiers et leur obligation de s’approvisionner et d’approvisionner les agriculteurs en matériel agricole.