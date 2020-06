La Minusma ciblée par une attaque meurtrière dans le nord malien

Le gouvernement français co-organisait, vendredi, la première réunion ministérielle de la Coalition pour le Sahel, avec une quarantaine de participants réunis en visioconférence autour du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. Une initiative annoncée à Pau en janvier et lancée officiellement fin avril à Bruxelles dans le but de rassembler, pour les rendre plus efficaces, toutes les initiatives internationales autour de quatre « piliers » : la lutte anti-terroriste, le renforcement des armées nationales, le soutien au redéploiement de l’État et l’aide au développement.

Cette réunion a été l’occasion de faire un point sur l’état des promesses de financements du programme d’investissement pour lutter contre la pauvreté dans le Sahel. Or l’aide promise (près de deux millions d’euros) tarde à arriver. Une situation que déplore, au nom des pays du G5 Sahel, le ministre mauritanien des Affaires étrangéres, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, président du conseil des ministres du G5-Sahel.

« Au Sahel, la situation sécuritaire se dégrade à vue d’œil et avec une rare constance. La violence s’étend chaque jour sur des territoires nouveaux. Mais ne nous y trompons pas. La menace sécuritaire qui s’abat sur le Sahel n’est pas seulement une problématique locale, elle est de dimension et de portée globale. Elle mérite en conséquence une riposte mondiale. C’est pourquoi, votre présence aujourd’hui et votre engagement à nos côtés sont essentiels. Je vous signale cependant, que la mobilisation des fonds pour le financement du programme d’investissements prioritaires, si essentielle pour nos populations et pour la lutte contre le terrorisme, n’est pas encore au niveau des attentes.

Deuxième message : nous subissons tous, aujourd’hui, sans discrimination aucune, les assauts meurtriers du Covid-19. Pour nous, au Sahel, le Covid-19 s’ajoute à un tableau clinique déjà assombri. Nous faisons désormais face, aujourd’hui, à tous les chocs en même temps. Choc climatique avec le déficit pluviométrique, choc sécuritaire avec le terrorisme, choc économique avec la fonte des prix de nos produits d’exportation et la crise économique générée par le Covid-19.

Aujourd’hui, pour faire face à cette pandémie et ses conséquences incalculables, l’Afrique et le Sahel en particulier, ont besoin de liquidités nouvelles pour faire redémarrer une économie largement affectée ! Le Sahel a plus que jamais besoin d’une annulation pure et simple de sa dette ».

Dans un communiqué commun publié en amont de cette réunion, les agences humanitaires des Nations unies et plusieurs grandes organisations non gouvernementales avaient fait part de leur inquiétude quant à la situation sécuritaire et humanitaire dégradée dans les pays du Sahel. Elles appellent à une « action concertée et renforcée » pour venir en aide aux plus vulnérables, soulignant la nécessité du respect des droits humains et d’accès aux populations civiles pour les organisations humanitaires. Une coalition de la société civile avait appelé, de son côté, à mettre au centre des préoccupations la protection des civils et l’accès à la justice, en s’appuyant sur les sociétés civiles locales.

Au lendemain de cette visioconférence, deux casques bleus de nationalité égyptienne ont été tués, samedi 13 juin, dans le nord du Mali par des hommes armés « non identifiés ». Les soldats de l’ONU assuraient la sécurité d’un convoi logistique de la Minusma qui bivouaquait, lorsque des coups de feu ont éclaté. Les casques bleus ont riposté, précise un communiqué de l’ONU. Dimanche 14 juin, le représentant spécial de l’ONU au Mali, le Tchadien Mahamat Saleh Annadif a condamné l’attaque.