La misère, ressort du racisme anti-marocain à Las Palmas ?

Après l’apparition sur les réseaux sociaux d’une vidéo choc montrant des policiers espagnols violenter des mineurs marocains dans le camp de migrants de la ville de Las Palmas, aux îles Canaries, le quotidien elDiario pointe la montée d’actes racistes commis à l’égard des migrants par des habitants de l’archipel. Des actes confirmés par la fondation Cruz Blanca qui gère le centre de détention, dont trois Marocains ont porté plainte pour agression.

«Ousmane, Ahmed et Hassan [trois migrants marocains ayant porté plainte, ndlr] nous ont fait part des attaques racistes qu’ils ont subies et qui ont également été confirmées par des représentants de Cruz Blanca, la fondation en charge de la gestion du centre d’accueil», écrit le journal. Et d’ajouter que «le 30 janvier, des dizaines de personnes ont manifesté à la périphérie du centre de León et ont jeté des pierres à l’intérieur de l’enceinte». «Le même jour, des manifestations racistes se sont propagées du quartier de San Fernando […] après plusieurs semaines d’escalade des tensions en raison de la gestion institutionnelle de l’immigration dans l’archipel», explique le média.

Pour elDiario, de nombreux habitants de Las Palmas, notamment ceux du quartier de Lasso, souffrent du chômage et de la pauvreté, et ont du mal à accepter que des moyens soient mis à la disposition des migrants au lieu qu’ils soient utilisés pour leur venir en aide.

Le 10 février, le quotidien espagnol Okdiario rapportait que sur demande de la diplomatie marocaine, le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska Gómez a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les agissements des agents mis en cause.