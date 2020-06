La moitié des 66 nouveaux cas de contaminés au Covid-19 à Casablanca ! 

C’est la région de Casablanca-Settat qui détient le triste record des contaminés au nouveau coronavirus avec 33 cas confirmés, dont 24 à El Jadida dans un foyer industriel et 9 cas à Casablanca. La région de Marrakech-Safi a enregistré 19 nouveaux cas, dont 16 à Marrakech et trois à Safi. Tanger-Tétouan-Al Hoceima a enregistré 10 nouveaux cas (8 à Al Fahs Anjra), alors que deux nouveaux cas ont été détectés à Fès et Sefrou, un nouveau cas a été confirmé dans la région de l’Oriental et un autre à Laâyoune-Sakia El Hamra, région épargnée depuis plusieurs semaines.

Le nombre de cas écartés a atteint un total de 462. 739, affirme-t-on, mercredi à 18 heures, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. Mais au cours de ces dernières 24 heures, un décès a été enregistré, portant à 213 le nombre de décès au Maroc à cause du coronavirus, soit un taux de létalité de 2,4%. En parallèle, assure-t-on, 56 nouvelles rémissions ont été enregistrées, portant à 7 993 le nombre total de guérisons dans le pays. «Le taux de guérison atteint 89%», ajoute le ministère.

Le Maroc compte jusqu’à aujourd’hui 791 cas actifs, dont 9 cas graves et critiques, quatre cas à Casablanca-Settat, quatre cas à Tanger-Tétouan Al Hoceima et un cas à Marrakech-Safi.

Le ministère rappelle par ailleurs que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie, 50 967 personnes. Et assure que 80% des nouveaux cas ont été détectés grâce à ce suivi.

Tests défectueux ?

A signaler aussi le démenti catégorique apporté, mercredi, aux allégations sur l’acquisition de tests de diagnostic rapide du coronavirus dont la date de validité aurait expiré. Le ministère de la Santé a précisé que l’acquisition de ces tests sérologiques de haute qualité, conformes aux normes internationales en la matière, s’est déroulé selon un programme qui tient compte de la date de leur expiration comprise entre trois mois et un an au moment de leur réception.

Qualifiant d’infondées les allégations du journal qui a rapporté l’information, le ministère a affirmé qu’il s’agit « d’une tentative de minimiser les grands efforts déployés par le département afin d’endiguer la pandémie du coronavirus » et a dénoncé les « graves accusations à l’égard de ses cadres ».