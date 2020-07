La nécessaire restructuration financière des PME africaines

La pandémie de Covid-19 s’accompagne, dans de nombreux pays, d’un ralentissement sans précédent de l’activité économique et des flux commerciaux. De nombreuses entreprises, en particulier les PME, fonctionnent en situation d’inquiétude, au ralenti, ou ont même fermé temporairement et risquent la faillite.

Les PME en Afrique pourraient avoir perdu entre 20 et 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2020. Afin de débattre des défis liés au financement des PME dans le contexte du Covid-19, le partenariat Making Finance Work for Africa (MFW4A) a organisé un webinaire sur le financement des petites et moyennes entreprises dans le contexte du Covid-19, et qui a réuni des institutions financières et à leur tête la Banque africaine de développement avec des représentants de banques et de fonds de capital-investissement.

Au cours de cette rencontre virtuelle, les participants ont souligné la nécessité d’aider à la restructuration financière et au repositionnement stratégique des PME après la crise. Tout en rappelant le caractère salutaire des mesures de soutien prises par les Etats, les banques centrales, les institutions financières de développement et les institutions financières en faveur des entreprises et des PME afin de résorber leurs difficultés immédiates, les panélistes ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures complémentaires.

Au-delà des besoins immédiats en matière de financement de la trésorerie notamment, de report d’échéances, il serait judicieux d’encadrer davantage les PME dans la gestion de crise, la restructuration financière et le repositionnement stratégique après la crise. Par ailleurs, la crise s’est accompagnée d’une accélération de la numérisation à laquelle les PME doivent s’adapter, notamment celle du secteur bancaire, des process de capital-investissement et du e-gouvernement.

Le Partenariat « Making Finance Work for Africa » est une initiative visant à soutenir le développement des secteurs financiers africains. Il s’agit d’une plateforme unique pour les gouvernements africains, le secteur privé et les partenaires au développement dans la coordination des projets de développement du secteur financier à travers le continent, afin d’éviter la duplication et de maximiser l’impact de développement.