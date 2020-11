La Palestine rafle 163 voix à l’ONU en faveur de l’établissement de son Etat

La proposition à la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies – la commission chargée des droits de l’homme et des affaires humanitaires – a été adoptée par 163 voix contre 5, avec 10 abstentions.

Le Canada, qui vote généralement en faveur d’Israël à propos de telles résolutions, a rejoint la majorité.

La résolution met l’accent sur « le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris le droit à son État indépendant de Palestine » et « souligne l’urgence de parvenir sans délai à la fin de l’occupation israélienne qui a commencé en 1967, ainsi qu’à une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens », basée sur une solution à deux États.

Elle fait partie d’un vaste ensemble de 20 résolutions pro-palestiniennes qui sont adoptées par l’Assemblée générale chaque année, rapporte la télévision israélienne i24.

Outre Israël et les États-Unis, les îles Marshall, la Micronésie et Nauru ont également voté contre la résolution.

L’Australie, le Cameroun, le Guatemala, le Honduras, Kiribati, les Palaos, la Nouvelle-Guinée, le Rwanda, le Togo et les îles Tonga se sont abstenus.

L’an dernier, le Canada a voté en faveur d’une résolution presque identique, son envoyé justifiant ce choix comme une réponse à la décision du secrétaire d’État américain Mike Pompeo de rejeter un avis juridique du département d’État qui jugeait « les colonies israéliennes illégales. »