La pandémie baisse d’intensité : Rabat et Casablanca font toujours le plein des cas recensés

Le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint, dimanche, 935 332. Le Maroc a enregistré 813 nouvelles guérisons, portant à 909 711 le nombre total, avec un taux de rémission de 97,2%. Toutefois, 24 décès ont été relevés, portant à 14 339 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%. 8 de ces décès ont été comptés à Casablanca-Settat, 5 à Rabat-Salé-Kénitra, 3 à Marrakech-Safi, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 2 à Fès-Meknès, 2 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra, 1 à Beni Mellal-Khénifra et 1 à Souss-Massa.

Le Maroc compte désormais 11 282 cas actifs sous traitement. 722 patients restent dans un état critique, dont 32 nouveaux cas lors des dernières 24h. 36 sont sous intubation et 361 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 15,3%.

Quant à la riposte vaccinale, force est de souligner que 22 758 556 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 19 263 530 personnes en ont reçu la deuxième.

La 3ème dose en ce début de semaine

On signale aussi que le ministère de la Santé a annoncé que le processus de vaccination pour la troisième dose contre le nouveau coronavirus débutera dès lundi 4 octobre. Elle concernera, dans sa première phase, les personnes ayant été vaccinées avec la 2e dose contre la Covid-19 depuis au moins 6 mois. Les personnes concernées recevront un SMS sur leur téléphone à partir du numéro 1717, pour leur rappeler qu’elles sont éligibles à cette troisième dose, qui se fera dans les grands espaces de vaccination (vaccinodromes) sans condition d’adresse de résidence.

Dans un communiqué sur «les modalités pour bénéficier de la troisième dose du vaccin anti-Covid-19», le ministère a expliqué que cette décision intervenait conformément aux recommandations du Comité scientifique national de la vaccination et aux remarques scientifiques internationales.

Compte tenu de l’importance de renforcer l’immunité collective auprès des citoyens marocains et des étrangers résidant au Maroc, le département a appelé à la forte participation à cette troisième phase de vaccination.