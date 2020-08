La pandémie consacre l’apprentissage à plusieurs vitesses

L’ONG internationale Human Rights Watch qui a sondé élèves, parents, acteurs associatifs et responsables d’enseignement a indiqué que les fermetures d’écoles «ont exacerbé les inégalités préexistantes» et ont empêché certains enfants d’accéder à une «éducation de qualité». Menant 57 entretiens à distance, entre avril et août 2020, pour en savoir plus sur les effets de la pandémie sur l’éducation des enfants au Burkina Faso, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Kenya, à Madagascar, au Maroc, au Nigéria, en Afrique du Sud et en Zambie, HRW a conclu que de nombreux élèves n’ont tout simplement pas pu participer à cet enseignement à distance.

Les élèves interrogés au Maroc par HRW ont déclaré que l’illettrisme numérique était un gros problème qui a marqué leur expérience dans l’apprentissage à distance. À Marrakech, Nawal L. a confié à HRW qu’après la fermeture de son école, seule son professeur de mathématiques avait recueilli les contacts WhatsApp des élèves et a partagé des informations de connexion pour l’apprentissage en ligne. «Je les ai essayés plusieurs fois, mais cela n’a pas fonctionné», se souvient l’enfant. «Presque tous les autres élèves étaient dans la même situation. C’est une de mes camarades de classe qui nous a finalement envoyé de nouveaux mots de passe», raconte-t-elle.

Une situation similaire a été vécue par un enseignant à Rabat qui a déclaré à HRW qu’il avait accidentellement appris lors d’un entretien télévisé avec le ministre de l’Éducation nationale que les enseignants devaient utiliser Microsoft Teams pour mettre en place des classes à distance. «Je n’avais aucune idée du fonctionnement de ce truc, je n’ai jamais reçu d’instructions pour le faire fonctionner. J’ai essayé quatre fois d’y accéder et je n’ai pas réussi. J’ai finalement laissé tomber», a-t-il rapporté.

Pour lui, «à aucun moment le ministère n’a fait quoi que ce soit pour faciliter l’accès (à cette plateforme, ndlr)». «Peut-être qu’il s’agit de mes faibles compétences techniques, mais cela n’a jamais fonctionné pour moi», a ajouté l’enseignant.

En parallèle, ce sont aussi les inégalités entre les générations en matière d’éducation qui ont été un obstacle pendant la pandémie. L’ONG a révélé qu’un autre enseignant basé à Rabat a rapporté que la plupart de ses élèves avaient abandonné après quelques semaines d’apprentissage à distance. «Peut-être que 10% ou moins des élèves suivent encore aujourd’hui. Ceux qui le font la plupart du temps ont des parents qui les incitent à continuer de suivre les cours», a-t-il expliqué.

En effet, certains parents ont déclaré qu’il leur était difficile de surveiller l’éducation de leurs enfants et de les aider dans l’apprentissage à distance. «Ni moi ni mon mari ne savons lire ou écrire, donc nous ne pouvons pas aider nos filles dans leurs devoirs», a déclaré Khadija F., une maman qui habite à Casablanca. Il a fallu beaucoup de temps au mari de Khadija pour se rendre compte que les messages qu’il recevait sur WhatsApp «d’un numéro inconnu, ce qui l’ennuyait», étaient en fait des instructions envoyés par les enseignants à ses enfants. Une voisine a dû expliquer à Khadija la raison pour laquelle les messages lui demandaient de laisser ses enfants utiliser le téléphone pour des cours à distance.

L’accès limité à la technologie a également été un véritable cauchemar pour de nombreux élèves au Maroc suite à la fermeture d’écoles. Hind M. a confié que cela avait rendu son expérience d’apprentissage à distance difficile. Sa mère, qui travaille comme femme de ménage, ne pouvait pas se permettre une couverture rapide sans fil. «Il existe une meilleure offre pour un WiFi plus rapide. J’en ai discuté avec ma mère, mais elle a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. Comme la connexion n’est pas excellente, j’ai dû donner la priorité à certaines leçons par rapport à d’autres», regrette-t-elle.

Hind et de nombreux autres élèves marocains peuvent rencontrer les mêmes problèmes au cours de l’année scolaire 2020-2021. Devant débuter le 7 septembre, la prochaine rentrée scolaire s’appuiera également sur l’apprentissage à distance, avec la possibilité d’un enseignement en présentiel si les parents le souhaitent.