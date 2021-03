La pandémie Covid-19 en progression: L’OMS tire la sonnette d’alarme

“Après avoir atteint un pic au début du mois de janvier 2021 avec un peu moins de 5 millions de cas, les nouveaux cas ont ensuite diminué pour atteindre environ 2,5 millions au cours de la semaine commençant le 15 février 2021, mais ils ont à nouveau augmenté au cours des trois dernières semaines”, a détaillé l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique. Les Amériques et l’Europe continuent de représenter plus de 80 % des nouveaux cas et des nouveaux décès.

D’une manière générale, l’agence sanitaire mondiale de l’ONU constate une hausse des nouveaux cas dans toutes les régions, sauf en Afrique, où les taux d’incidence sont restés similaires à ceux de la semaine précédente.

Le Brésil reste le pays le plus touché, avec 494.153 nouveaux cas, soit une augmentation de 20%. Suivent les États-Unis (461.190 nouveaux cas, hausse de 8 %), la France (161.159 nouveaux cas, augmentation de 12 %), l’Italie (155.076 nouveaux cas, hausse de 12 %) et l’Inde (148.249 nouveaux cas, augmentation de 30 %).

Selon le dernier bulletin épidémiologique de l’OMS, les nouveaux décès continuent de diminuer et sont maintenant inférieurs à 60.000, depuis le pic de la semaine commençant le 18 janvier quand l’OMS a reçu la notification de plus de 95.000 nouveaux décès cette semaine-là.

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, “la dernière fois qu’il y a eu moins de 60.000 nouveaux décès hebdomadaires, c’était il y a quatre mois, au cours de la semaine commençant le 9 novembre”.

Cette semaine, bien que les nouveaux décès aient diminué au niveau mondial, ils ont augmenté dans deux régions de l’OMS. Il s’agit de la Méditerranée orientale (de 7 %) et du Pacifique occidental (de 14 %).