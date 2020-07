La pandémie Covid- 19 évolue vers les 17.000 cas

La répartition géographique des nouvelles contaminations place la région de Fès-Meknès en tête, avec 59 nouveaux cas : 52 à Fès, 3 à Taza, deux à Moulay Yacoub, un à Taounate et un à Sefrou. Suivie en cela par celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, avec 57 nouveau cas : 33 à Tanger, 14 à Al Fahs Anjra, 3 à Al Hoceïma, trois à M’Diq, deux à Ouazzane, un à Chefchaouen et un cas à Tétouan. Pour sa part, la région de Marrakech a enregistré 29 cas entre jeudi et vendredi alors que celle de Casablanca-Settat a recense 23 cas: 20 Casablanca, deux à Settat et un à El Jadida. La région de l’Oriental n’est pas épargnée non plus puisque 13 cas ont été recensés : 12 à Oujda et 1 à Jerada. Idem à Rabat-Salé-Kénitra, région ou deux nouvelles infections ont été recensées : une à Salé et une autre à Témara, à Dakhla-Oued Ed-Dahab, avec 3 cas recensés (à Dakhla), à Guelmim-Oued Noun ou un cas a été recensé à Tan Tan, et enfin, à Drâa-Tafilalet ou un cas a été confirmé à Errachidia.

De ce décompte, seules trois régions du Maroc, en l’occurrence Beni Mellal-Khénifra, Laâyoune-Sakia El Hamra et Souss-Massa, ont été épargnées durant les dernières vingt-quatre heures.

On précise par ailleurs que dans ce laps de temps, 395 nouvelles guérisons ont été enregistrées ces, portant le total à 14 360, soit un taux de rémission d’environ 86%.

N’empêche, un décès est à déplorer, ce qui porte le nombre total de morts à cause de la covid-19 à 264, ce qui maintient le taux de létalité à hauteur de 1,6%.

D’après la responsable de la Santé, le Royaume compte désormais 2 102 cas actifs sous traitement, dont 34 dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques. Ces cas se répartissent sur Casablanca-Settat (15), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11), Fès-Meknès (3), Rabat-Salé-Kénitra (2), Marrakech-Safi (2) et Beni Mellal-Khénifra (1).

H. Ezzine rappelle enfin que l’opération du suivi des personnes contacts concerne en ce moment 14.891 personnes.