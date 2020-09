La pandémie est «hors de contrôle», estime le patron de l’ONU

A. Guterres a avancé que le monde franchira «le plus sombre des jalons: un million de vies perdues à cause du virus». Ajoutant que «la pandémie de Covid-19 est une crise qui ne ressemble à aucune autre dans notre vie et la session de l’Assemblée générale ne sera donc pas comme les autres cette année».

En outre, lors de son discours, le secrétaire général de l’ONU a qualifié la pandémie de «menace numéro un» pour la sécurité mondiale. A. Guterres a ainsi exhorté la communauté internationale à se rassembler pour vaincre le virus, soulignant qu’un vaccin à lui seul ne peut résoudre la crise mondiale liée à la maladie. A partir de maintenant, tout vaccin «doit être considéré comme un bien public mondial», estime le patron de l’Onu, car le Covid-19 ne respecte aucune frontière. «Nous avons besoin d’un vaccin abordable et accessible à tous, un vaccin populaire», insiste-t-il. «Nous devons développer massivement les outils nouveaux et existants qui peuvent répondre aux nouveaux cas [d’infection, ndlr] et fournir des traitements vitaux pour stopper la transmission et sauver des vies, en particulier au cours des 12 prochains mois», préconise-t-il.