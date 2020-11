La pandémie fait des ravages au Mexique

Au Mexique, la mairie de la capitale Mexico a interrompu son programme de réouverture pour fermer à nouveau les bars de la capitale afin de prévenir une saturation des hôpitaux que les autorités ont réussi à éviter jusqu’ici.

Malgré les premiers signes d’une remontée hivernale des contagions dans le sillage de l’Europe, les autorités mexicaines ont assuré qu’un couvre-feu ou un confinement à la française était pour l’heure exclu, dans un pays où plus de la moitié de la population vit dans la plus grande précarité.

Pour ne pas reposer uniquement sur la mise à l’arrêt de la vie économique du pays, la ville de Mexico a tiré les leçons de la première vague de la pandémie et décidé de miser sur de nouvelles mesures comme le traçage des convives dans les restaurants, le porte-à-porte dans les quartiers les plus touchés pour détecter les cas et les prendre en charge à l’hôpital le plus tôt possible, et la multiplication des tests Covid, que le Mexique a notoirement peu utilisés depuis le début de la pandémie.

L’arrivée prochaine de tests antigéniques, plus simples, plus économiques et plus rapides que les tests PCR, pourrait aider le Mexique à mieux cerner la propagation du virus sans sacrifier son économie ou son éducation, puisque les écoles sont toujours fermées dans un pays où de nombreux élèves n’ont pas de quoi suivre les cours à la maison.