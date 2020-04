La pandémie ne faiblit toujours pas dans le pays… 

Mardi 28 avril à 16h00, le verdict est tombé. Quelque 132 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc lors des dernières 24 heures, portant à le nombre total des cas de contamination à 4.120, a annoncé le ministère de la Santé. On signale que 70% des cas relèvent des cas contacts.

En parallèle, et allant plus dans le détail, Mohamed El Youbi directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, a souligné que le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à lundi à 16H00, à 778. Quant au nombre de décès, il a été porté à 165.

Par ailleurs, on signale aussi que 26.198 cas ont été écartés suite à des tests négatifs.

Concomitamment à la gestion sanitaire, quid des opérations sécuritaires menées pour imposer l’état d’urgence sanitaire, décrété pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) ? Aux dernières nouvelles communiqués par la DGSN, les divers services mobilisés ont procédé à l’interpellation, au cours des dernières 24h, de 4.222 individus, dont 2.215 ont été placés en garde à vue à la disposition des enquêtes préliminaires ordonnées par les parquets compétents, alors que les autres ont été soumises aux procédures d’investigation, de pointage et de vérification d’identité.