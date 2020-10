La pandémie risque d’annuler les acquis réalisés en Afrique

C’est un rapport « Pulse’Africa » en demi-teinte que publie le 8 octobre le bureau de l’économiste en chef pour l’Afrique de la Banque mondiale sous le titre « Tracer un chemin vers la reprise ».

Hormis l’Afrique du Sud qui concentre 60 % des cas de Covid-19 recensés en Afrique subsaharienne, celle-ci a échappé au pire et les 24 026 morts comptabilisés dans la région à la date du 3 septembre représentent seulement 2,5 % des décès dus au coronavirus dans le monde. Certes, la reprise y sera perceptible dès le troisième trimestre de cette année et les auteurs du rapport se risquent à ébaucher un scénario relativement optimiste d’une croissance de +2,1 % en 2021 et de +3,2 % en 2022, qui écarte l’hypothèse d’un retour du virus et suppose une bonne tenue des cours des matières premières.

Toutefois, la combinaison du confinement et de la récession mondiale pèse très lourd sur la conjoncture de l’Afrique subsaharienne qui connaîtra cette année une récession historique, avec une baisse du produit intérieur brut (PIB) de -3,3 % en moyenne.

Selon les auteurs, ce recul fera régresser « vraisemblablement son produit régional brut par tête à son niveau de 2007, d’ici la fin 2021 » et le virus « pourrait faire retomber 43 millions de personnes dans l’extrême pauvreté, annulant cinq ans de progrès ».

On estime désormais que le ralentissement substantiel de l’activité économique coûtera à la région au moins 115 millions de dollars de pertes de production cette année. La croissance du PIB/habitant elle, devrait se contracter d’environ 6,0 %, « en partie à cause de la baisse de la consommation intérieure et des investissements induits par les mesures de confinement visant à ralentir la propagation du coronavirus ».

Néanmoins tous les pays ne devraient pas être touchés de la même manière. L’institution de Bretton Woods indique ainsi que les pays dépendant des exportations de matières telles que les hydrocarbures et les métaux précieux seront les plus impactés économiquement par la crise. En revanche, pour les pays « à faible intensité de ressources », le déclin de la croissance en 2020 devrait être modéré. Plusieurs d’entre eux tels que la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie ou encore le Kenya devraient d’ailleurs maintenir une croissance positive en raison du caractère un peu plus diversifié de leur économie.

« Alors que la covid-19 continue à exercer une pression importante sur les économies d’Afrique occidentale et centrale, il est important que les décideurs politiques créent les infrastructures nécessaires à une reprise rapide », a déclaré Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique occidentale et centrale. Et d’ajouter : « des politiques fortes créent la pierre angulaire essentielle pour une reprise durable et inclusive et une meilleure résistance aux chocs ».