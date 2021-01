La parité nucléaire empêche la guerre, selon D. Pescov

Dans un entretien accordé à un présentateur de la chaîne de télévision Rossiya 1 et mis en ligne sur YouTube, le porte-parole du Président russe D. Peskov a évalué les risques d’une nouvelle guerre mondiale. «Une guerre mondiale est impossible tant qu’existe la parité nucléaire, cela sauve la paix», a-t-il déclaré. Il a ajouté que Moscou, à ce titre, «est capable de porter une charge de responsabilité sur la scène internationale et d’avoir une position responsable».

Le porte-parole du Kremlin estime que le monde n’est pas protégé contre «une déstabilisation en avalanche dans différentes régions». En ce sens, la Transnistrie (république autoproclamée au sein de la Moldavie) est, selon lui, un des points potentiellement dangereux.

Cette déclaration de . Peskov intervient alors que le traité New Start, unique accord en vigueur entre la Russie et les États-Unis sur la limitation des armements nucléaires, expire le 5 février 2021. Le document signé par Moscou et Washington en 2010 et en vigueur le 5 février 201, prévoit que les deux pays réduisent leurs arsenaux nucléaires pour les limiter à 700 missiles balistiques intercontinentaux, missiles balistiques à bord de sous-marins et de bombardiers lourds, ainsi qu’à 1.550 ogives et 800 lanceurs déployés et non déployés.

Interrogé sur CNN le 3 janvier, le futur conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a annoncé que la nouvelle administration Biden prévoyait de négocier avec la Russie l’extension du traité.

Drones US en Roumanie

En attendant, «l’US Air Force a basé des aéronefs MQ-9 Reaper et environ 90 aviateurs à la 71e base aérienne de Campia Turzii, en Roumanie, pour mener des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en appui des opérations de l’Otan», a indiqué le commandement sur son site. La période pour laquelle les drones resteront déployés en Roumanie n’a pas été précisée.

«Le positionnement avancé et prêt au combat de nos MQ-9 à cet emplacement stratégique clé rassure nos alliés et partenaires, tout en envoyant un message à nos adversaires, indiquant que nous pouvons réagir rapidement à toute menace émergente», a détaillé le général Jeff Harrigian, commandant de l’US Air Force en Europe et en Afrique.

Le communiqué signale que ce déploiement «a été entièrement coordonné avec le gouvernement roumain» et traduit «l’engagement des États-Unis en faveur de la sécurité et de la stabilité de l’Europe. Il vise à renforcer nos relations avec les alliés de l’Otan et d’autres partenaires européens», affirment les militaires.

Les drones MQ-9 Reaper sont construits par l’entreprise américaine General Atomics. Ils sont équipés d’un turbopropulseur et volent à plus de 400 km/h à une altitude maximale de 13.000 mètres. Leur durée de vol maximale est de 24 heures.