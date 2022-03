La patronne de la diplomatie canadienne apostrophée : Non à l’OTAN, dénonce Y. Engler

Yves Engler a interpellé Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères canadienne, sur le soutien actif du Canada aux forces armées ukrainiennes. L’incident s’est déroulé alors que la ministre participait le 21 mars à une série de débats organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). Sur les images qu’il a lui-même tournées, on peut entendre Y. Engler scander en anglais et en français : «Non à la guerre, non à l’escalade, arrêtez de livrer des armes à l’Ukraine, arrêtez d’utiliser l’Ukraine [dans une guerre] par procuration contre la Russie, Non à l’OTAN !» Il a par la suite été éconduit par les services de sécurité.

Y.Engler, militant politique montréalais, est l’auteur d’une douzaine de livres. Né à Vancouver de parents de gauche militants syndicaux et impliqués dans l’humanitaire, il s’est fait connaître en interpellant plusieurs responsables canadiens sur des sujets en lien avec la politique étrangère canadienne.

Depuis le début de l’intervention militaire russe en Ukraine, la chef de file de la diplomatie canadienne a affiché un soutien sans réserve à l’OTAN, n’hésitant pas à encourager les pays occidentaux à augmenter leur budget consacré à la défense.

Le 18 mars, la ministre des Affaires étrangères a appelé à «mieux équiper» les forces armées canadiennes en réponse au conflit ukrainien. Elle a également incité les nations européennes et notamment l’Allemagne à faire de même. Le même jour, M. Joly s’est réjouie du fait que l’intervention militaire russe avait unifié les nations occidentales et renforcé l’OTAN. «Le président Poutine a cherché à diviser l’Occident et à exploiter nos différences, mais nous sommes plus unis que jamais», a-t-elle affirmé.

Lors du débat organisé par le CORIM, M. Joly a, par ailleurs, confirmé que le Canada imposera bientôt de nouvelles sanctions contre la Russie. «Il y aura d’autres sanctions économiques contre des individus, contre des entreprises et certainement on va continuer à isoler économiquement la Russie», a-t-elle expliqué.