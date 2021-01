La pérennité des régimes de retraite de base menacée

Ce constat se manifeste à travers les niveaux élevés des engagements non couverts des régimes, précise l’ACAPS, faisant savoir que ces derniers, qui mesurent la différence entre les dépenses et les ressources sur la période de projections, se situent à 957,1 Mrds Dh, dont 47,7% relatifs au régime CMR-RPC contre 38% et 14,3% respectivement pour la CNSS-LT et le RCAR-RG.

La réforme paramétrique du régime CMR-RPC a permis d’équilibrer la tarification des droits acquis ce qui apparaît à travers le niveau du rapport prestations/cotisations pour un profil moyen du régime qui est proche de 100%, relève l’Autorité, notant que les engagements non couverts du régime atteignent, toutefois, à fin 2019 un montant de 456,1 Mrds Dh, conséquence de l’importance des droits acquis avant réforme.

« Un affilié moyen de la CNSS perçoit un montant de prestations en valeur actualisée correspondant à 2,3 fois le niveau du montant qu’il a cotisé dans le régime, ce qui dénote d’une grande sous tarification des droits accordés », fait observer la même source, ajoutant que pour les affiliés dont la période d’affiliation est courte ou longue, le mode d’acquisition des droits actuellement en vigueur fait, cependant, en sorte à ce que la caisse bénéficie d’une partie des cotisations sans contrepartie de droits. « Ceci permet à la CNSS de compenser partiellement la sous tarification du régime et de réduire le niveau de ses engagements non couverts. Ces derniers sont évalués à fin 2019 à 363,9 Mrds Dh », d’après le rapport.

A l’instar de la branche retraite de la CNSS, le régime général du RCAR se caractérise par une sous tarification des droits accordés, le rapport prestations sur cotisations pour un profil moyen du régime est évalué à 207%. Le niveau des engagements non couverts du régime se situe à 137 Mrds Dh, un niveau qui reste considérablement important relativement à la faible population couverte par le régime.

Ces projections financières ont été réalisées par l’Autorité sur la base des inventaires à fin 2019, d’un horizon de 60 ans et des hypothèses démographiques, économiques, et financières qui découlent des évolutions propres à chaque régime.