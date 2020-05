La peur du Covid-19 complique la gestion du rapatriement des Marocains coincés à l’étranger

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine, et des Marocains résidant à l’étranger se dit prêt à rapatrier les Marocains bloqués à l’étranger depuis la fermeture des frontières du royaume en mars dernier. Pour débloquer une crise qui fait grincer des dents, Nasser Bourita attend seulement l’aval du ministère de la Santé qui a la haute main, avec d’autres départements sécuritaires, sur ce dossier.

On crédite le chef de la diplomatie marocaine d’avoir affirmé dernièrement, lorsqu’il était devant le Parlement, que « le rapatriement de ces citoyens était un droit indiscutable et parfaitement naturel » et que « les conditions actuelles imposées par la pandémie de coronavirus se sont opposées à ce droit naturel au retour ». Surtout qu’une opération pareille implique un rapatriement strict en matière de sécurité sanitaire (hébergement en quarantaine et suivi médical) afin d’éviter toute probable contamination des familles comme des autres citoyens.

Face au flou artistique qui entoure ce dossier, une partie des 25.000 Marocains bloqués à l’étranger avaient décidé de manifester, le 11 mai dernier, devant plusieurs consulats en France, Allemagne, Turquie, Algérie, Espagne, etc. Bloqués depuis maintenant deux mois, ils ont exprimé leur lassitude et leur volonté de rentrer chez eux, tout en appelant le Souverain à intervenir pour mettre un terme à leur calvaire. Aucune date de retour n’a encore jamais été mentionnée par les autorités.

L’affaire est assez cocasse en ce sens que l’Etat risque d’être débordé si jamais il concède d’ouvrir la vanne. Car aux 25.000 compatriotes coincés à l’étranger risquent de s’ajouter des dizaines de milliers d’autres qui étudient à l’étranger.