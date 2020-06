La police française face à ses dérapages incontrôlés…

L’enquête signale que des policiers gendarmes postent des montages, messages et commentaires racistes et sexistes sur un groupe Facebook privé réservé aux forces de l’ordre. Parmi les messages, on trouve par exemple un montage avec une portière d’une voiture de police, en référence à la jambe fracturée d’un homme à Villeneuve-la-Garenne à la suite d’un accident impliquant la police.

Vendredi, après la publication de l’article de StreetPress, Christophe Castaner a saisi la justice après la révélation des messages, a indiqué l’entourage du ministre de l’Intérieur. « S’ils sont avérés, ces propos inacceptables sont de nature à porter gravement atteinte à l’honneur de la police et de la gendarmerie nationales, dont les hommes et les femmes sont engagés au quotidien pour protéger les Français, y compris contre le racisme et les discriminations. C’est pourquoi le ministre de l’Intérieur a décidé de saisir le procureur de la République », a-t-on précisé de même source.

Comme le révèle StreetPress, certains drames mettant en cause les forces de l’ordre constituent des sujets récurrents. Outre l’accident à Villeneuve-la-Garenne, on peut y lire de nombreux messages sur les jeunes circulant en moto-cross. C’est justement dans un accident avec ce véhicule qu’un jeune homme de 18 ans a trouvé la mort le 17 mai, à Argenteuil (Val-d’Oise). L’adolescent a percuté un poteau électrique en béton, sans casque, et très rapidement, la rumeur d’une bavure policière a circulé dans le quartier, provoquant des violences urbaines.

Comme le note StreetPress, des policiers tentent parfois de calmer leurs collègues. Des voix peu nombreuses, vites écrasées par les autres. Contacté par StreetPress, le ministère de l’Intérieur n’a pas répondu aux questions. Elles ont aussi été envoyées aux administrateurs du groupe qui n’ont pas non plus répondu.

Frédéric Veaux, patron de la police, a annoncé jeudi à l’AFP que des policiers de Rouen, mis en cause en décembre 2019 pour des propos racistes échangés en privé sur la messagerie Whatsapp, sont renvoyés en conseil de discipline à la suite d’une enquête disciplinaire. L’affaire a démarré avec le dépôt de plainte d’un policier noir, affecté à l’Unité d’assistance administrative et judiciaire, contre six de ses collègues de Rouen après avoir découvert qu’il était la cible de propos racistes de leur part. F. Veaux a affirmé qu’il « veillerait à ce que toutes les conséquences administratives soient tirées de ces actes qui n’ont évidemment pas leur place dans la police nationale et appellent les réponses les plus sévères ». Le DGPN a rappelé qu’une enquête préliminaire avait été ouverte mais qu’il ne lui « appartenait pas de la commenter ». « La police en France n’est pas raciste. Elle souffre de ces comportements qui ne correspondent en rien aux valeurs républicaines qu’elle défend », a-t-il ajouté.

Une enquête préliminaire avait été ouverte et l’IGPN (Inspection générale de la police nationale) avait été saisie « du chef de diverses infractions, notamment diffamation non publique aggravée et provocation non publique à la discrimination« , avait indiqué en janvier 2020 à l’AFP le procureur de la République Pascal Prache.

Ce groupe Facebook privé, créé en 2015, est baptisé « TN Rabiot Police Officiel » et réunit plus de 8000 membres : des policiers principalement, des gendarmes et membres de familles de fonctionnaires. On y trouve de nombreux messages racistes, sexistes ou homophobes – malgré une charte de déontologie qui y interdit les propos haineux, racistes ou diffamatoires.