La Pologne abrite les Patriot allemands : Le soutien de Berlin à Kiev critiquée à Varsovie

Le ministre de la Défense polonais est contrarié de devoir accueillir ces systèmes de défense aérienne. Le parti au pouvoir (PIS) aurait préféré qu’ils soient installés en Ukraine plutôt que sur son territoire.

Rappelons que l’Allemagne a proposé de renforcer la frontière polonaise depuis qu’un missile ukrainien est retombé sur le sol polonais et a fait deux morts, mi-novembre. La Pologne, qui n’a pas encore ce type de lanceurs, avait alors accueilli chaleureusement l’offre allemande dans la foulée de cet incident.

Mais les hauts représentants du parti PIS ont demandé au ministre de la Défense de faire marche arrière : si l’Allemagne veut aider, elle n’a qu’à installer ces armes en Ukraine, avait alors répondu le gouvernement polonais. De quoi nourrir le discours antiallemand du parti Droit et Justice qui avance que l’Allemagne tente de déstabiliser la frontière polonaise, tout en refusant d’aider directement l’Ukraine.

Mais la proposition polonaise de mettre ces équipements de l’autre côté de la frontière était quasi impossible à tenir : ces armes – un système anti-aérien Patriot de fabrication américaine – appartiennent aux défenses de l’Otan et il fallait alors consulter les membres de l’Alliance pour les déplacer. Finalement, Varsovie a accepté d’installer les batteries de missiles Patriot sur son territoire, mais tente de montrer à son opinion qu’il a été contraint d’accepter un compromis avec l’Allemagne qui ne voudrait pas aider l’Ukraine.

A rappeler que Washington a approuvé la livraison à la Pologne de 116 chars de combat Abrams supplémentaires et d’autres armements lourds pour un montant total de 3,75 milliards de dollars. Varsovie avait déjà réceptionné, en avril, 250 chars, a annoncé mardi le département d’Etat américain. La Pologne souhaite acquérir 116 chars Abrams dans leur version modernisée (M1A1), 12 véhicules de secours M88A2 Hercules, 8 ponts mobiles d’assaut M1110 capables de faire franchir des rivières aux chars, une cinquantaine de véhicules légers et des armes légères et leurs munitions, pour un montant total de 3,75 milliards de dollars, selon la diplomatie US. Cette vente de matériel sensible devait auparavant être approuvée par le gouvernement américain, et le Congrès en a été informé, a précisé le département d’Etat dans un communiqué. « Ce projet de vente va renforcer les capacités de la Pologne à répondre aux menaces présentes et futures en lui apportant une force crédible capable de dissuader les adversaires et de participer aux opérations de l’Otan », ajoute la même source.

La Pologne, pays frontalier de l’Ukraine envahie par la Russie, a déjà acheté en avril 250 chars Abrams et autres chars de dépannage, ponts d’assaut, systèmes de formation et de logistique ainsi que d’une quantité importante de munitions, pour 4,74 milliards de dollars.