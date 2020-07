La présence US en Irak sous le feu

Un convoi militaire américain a fait l’objet, mercredi 22 juillet, d’une opération aux engins piégés à l’ouest de Nassiriyat dans la province Zi Kar, au sud de l’Irak.

Selon les médias irakiens, le convoi qui transportait des équipements militaires de l’armée US depuis la province de Bassorah au sud de l’Irak appartient à une société de sécurité américaine. Deux engins piégés ont explosé à son passage sur le carrefour al-Batha.

Les opérations anti américaines se sont multipliées ces derniers temps sur fond de demandes incessantes de la part de plusieurs factions et partis irakiens réclamant le retrait des forces étrangères du pays.

Ces demandes se sont intensifiées depuis l’assassinat dans un raid US du général iranien Qassem Soleimani et d’Abou Mahdi al-Mohandes, le chef du Hachd al-Chaabi, la coalition de forces populaires qui s’était formée de volontaires irakiens pour combattre Daech, avec l’aide de conseillers iraniens. Le Parlement irakien a voté une résolution en faveur de ce retrait, qui a été aussi réclamée par le gouvernement d’Adel Abdel Mahdi. Mais les Américains se refusent à l’exécuter.

Lors de sa rencontre avec l’actuel Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi, le guide suprême iranien Ali Khamenei a réitéré cette demande, rappelant que les chefs ciblés sur ordre du Président américain ont été tués sur le sol irakien.

Depuis quelques jours trois roquettes se sont abattues dans la zone verte, région où se trouve l’ambassade des Etats-Unis. La semaine passée, des hommes armés ont ouvert le feu sur un convoi de trois camions irakiens qui transportaient des équipements logistiques américains, toujours au sud de l’Irak, entre Samawa et Diwaniyat, après avoir évacué leurs chauffeurs. Ils étaient sortis d’une base américaine à Bassorah

Les Britanniques dans le viseur aussi !

On signale que les propos tenus récemment par l’ambassadeur de Royaume uni en Irak ont soulevé un tollé de réactions parmi l’opinion irakienne « Que l’ambassadeur#britannique#la ferme » est le hashtag devenu viral en quelques heures sur les réseaux sociaux irakiens.

Stephen Hickey avait auparavant critiqué les propos du ministre iranien des Affaires étrangères Mohamad Javad Zarif en visite en Irak. Ce dernier avait affirmé que son pays soutenait un Irak fort.

« Il voudrait voir un Irak fort et stable, de quoi nous rappeler les attaques horribles aux missiles qui ont visé l’ambassade US et ses diplomates. Parce que la première démarche pour construire un Irak fort réside dans la fin du soutien à l’aide étrangère aux groupuscules armés qui ne sont pas contrôlés par l’Etat et l’application de la souveraineté de la loi en Irak », avait tweeté Hickey, le 19 juillet.

Les ripostes n’ont pas tardé à se manifester. D’autant que les propos du diplomate britannique faisaient allusion au Hachd al-Chaabi, coalition de groupes formés de combattants volontaires qui ont combattu Daech à partir de 2014.