La présidentielle guinéenne sous tension ethnotribale

Dans un communiqué, Michelle Bachelet, Haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, appelle les responsables politiques, en particulier les candidats à l’élection, à s’abstenir d’attiser les divisions ethniques. Elle note dans un communiqué que les appels aux affiliations communautaires sont de plus en plus répandus et se dit profondément préoccupée par une rhétorique aussi dangereuse de la part de responsables politiques.

« Il y a déjà des signes sérieux d’une augmentation de l’intolérance et des affrontements, notamment parmi des groupes de jeunes, et des médias qui amplifient les messages de haine. J’appelle tous les candidats à s’abstenir d’attiser les divisions ethniques, à condamner l’incitation à l’hostilité, à la discrimination ou à la violence », a déclaré M. Bachelet.

Le mois dernier, deux organisations des droits de l’homme, Amnesty International et Human Rights Watch ont mis en garde : les affrontements entre partisans du gouvernement et de l’opposition lors de la campagne ont rallumé des vieilles tensions politiques et ethniques.