La présidentielle ivoirienne met le pays en ébullition 

L’opposition, dont le doyen Henri Konan Bédié appelle à la « désobéissance civile », exige un nouveau Conseil constitutionnel et une nouvelle Commission électorale avant l’organisation de toute élection. S’il rejoint la coalition et l’appel à la « désobéissance civile », le candidat H.K. Bédié qui dénonce la candidature d’A. Ouattara tout en exigeant les réformes du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante (CEI) avant le premier tour du scrutin, menace de retirer sa candidature si ces préalables n’étaient pas respectées.

Pour Pascla Affi N’Guessan, la situation politique du pays est inquiétante, en pointant le risque d’affrontements, voire d’une nouvelle guerre civile.

La seule solution, face à un régime qu’il qualifie de « dictatorial », est l’union de l’opposition. Selon lui, « l’heure ne peut pas être aux arrière-pensées, aux règlements de comptes, aux agendas cachés… Il faut être à la hauteur, faire preuve de cet esprit de responsabilité car, je vous le dis avec une immense gravité, au-delà de nos personnes, par-delà nos différends et nos différences, il y a l’intérêt national, il y a la Côte d’Ivoire. Et l’intérêt national doit primer sur toute autre considération ».

Le président du FPI a dénoncé vigoureusement les décisions du Conseil constitutionnel qui « a franchi une ligne rouge ». Il fustige l’absence de réforme de la CEI et le rejet par le gouvernement des recommandations de la Cour africaine des droits de l’homme. Il en tire les conclusions en déclarant qu’en cas de statu quo, il se retirerait de la course présidentielle : « Je ne serai pas le candidat d’un scrutin tronqué, un candidat factice, en d’autres termes. Bien évidemment, pour moi, candidat à l’élection présidentielle, il n’est pas concevable de cautionner de quelque manière que ce soit un processus électoral qui serait par avance truqué et dont le résultat serait calé, bouclé. »

Adhérant à la démarche de l’opposition, il enjoint les militants du FPI à se « tenir prêts » à la mobilisation. « Nous irons jusqu’où M. Ouattara veut nous conduire », dit-il dans une formulation elliptique.

À 86 ans, Henri Konan Bédié n’a rien perdu de sa hargne politique. Brouillé avec son ex-allié et actuel président A. Ouattara, l’ancien chef de l’État ivoirien, déposé par un putsch à Noël 1999, repart à la reconquête de son fauteuil perdu. Candidat à la présidentielle du 31 octobre, il entend fédérer l’opposition autour de lui.

Le 14 septembre, le Conseil constitutionnel a validé sa candidature en même temps que celles d’A. Ouattara, Pascal Affi N’guessan et Kouadio Konan Bertin. Et invalide les 40 autres, dont celles de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Le doyen de la course dénonce alors « l’exclusion arbitraire et antidémocratique de leaders politiques majeurs ». En l’absence de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, tous deux exilés, il incarne l’opposition et entend fédérer la lutte contre le 3e mandat d’Alassane Ouattara, même sans savoir pour le moment si cette lutte se déroulera dans les urnes ou dans la rue, comme y pousse une grande partie de l’opposition.

En face, le RHDP, bien décidé à aller aux élections le 31 octobre comme prévu, juge que « l’opposition est irresponsable. Il n’est pas question de revenir en arrière ». Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), défend la coalition des partis politiques qui soutiennent la candidature d’A. Ouattara. Le schisme qui s’élargit dans le champ politique menace de faire basculer le pays dans un cycle d’instabilité difficile à gérer.