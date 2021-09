La pression de la Covid-19 diminue : L’accalmie au bout du tunnel ?

Au cours du week-end qui vient de s’écouler, les chiffres relatifs aux contaminations ont poursuivi leur baisse en oscillant, entre samedi et dimanche, entre 6.175 et 3.841 nouveaux cas déclarés. Les données recueillies dimanche, affirme le bilan quotidien établi par le ministère de la Santé, portent à 853 373 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Ainsi, rappelle-t-on, le pays compte 60 502 cas actifs sous traitement. Et parmi ces cas, 2484 patients siont dans un état critique (dont 260 nouveaux cas lors des dernières 24h) alors que 61 sont sous intubation.

Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 49,2%. Et les efforts déployés par le personnel soignant s’avèrent payants puisque 6 815 nouvelles guérisons ont été relevées, portant à 780 434 le nombre total, avec un taux de rémission de 91,5%. Toutefois, les décès sont toujours là. Ainsi, après la mort de 93 personnes déclarées samedi, 76 nouveaux décès ont été de nouveau comptabilisés, portant à plus de 12.000 le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc, soit un taux de létalité à 1,5%.

Le pic de la dernière vague de la Covid-19 relève, semble-t-il, du chapitre des mauvais souvenirs. Mais cela n’occulte en rien le caractère dangereux des virus mutants dont la vitesse de propagation a pris de court nombre de pays.

Pour le Maroc, la parade choisie reste liée à la vaccination et à l’immunité collective. Dans ce cadre, force est de souligner que pas moins de 18 226 896 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 14 364 557 personnes en ont reçu la deuxième. Chiffres appelés à évoluer rapidement avec la décision prise par les autorités sanitaires quant à la généralisation de la vaccination à la tranche d’âge allant de 12 à 17 ans.