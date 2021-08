La pression de la Covid-19 ne faiblit pas : Un autre hôpital de campagne déployé à Agadir

Dressant le bilan quotidien des contaminations, le ministère de la Santé a annoncé, jeudi, 7 357 nouveaux cas recensés dans le pays. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 836 494. Dans ce lot, force est de souligner que 67.050 rejoignent les cas actifs sous traitement. Parmi eux, 2.516 sans dans un état critique. Pas moins de 61 personnes restent sous intubation alors que 1.333 sont sous ventilation non invasive. La pression est continue sur les centres de soins puisque le taux d’occupation des lits de réanimation a atteint 50,2%.

Dans ce tableau nuancé, on recense 9 522 nouvelles guérisons, portant à 757 268 le nombre total, avec un taux de rémission de 90,2%. D’un autre côté, on déplore 97 morts, portant à 12 176 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%. 16 de ces décès ont été comptés à Casablanca-Settat, 16 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 14 à Marrakech-Safi, 11 à Rabat-Salé-Kénitra, 10 à Souss-Massa, 8 dans l’Oriental, 5 à Beni Mellal-Khénifra, 5 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra, 5 à Drâa-Tafilalet, 3 à Guelmim-Oued Noun, 3 à Fès-Meknès et 1 à Dakhla-Oued Ed Dahab.

Sur le plan de la vaccination, on signale que 18 022 176 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 14 068 939 personnes en ont reçu la deuxième.

104 lits de plus à Agadir

L’offre de santé de la région Souss Massa s’est renforcée à la faveur de la mise en place d’un deuxième hôpital de campagne à Agadir pour prendre en charge les personnes infectées par le nouveau Coronavirus (Covid-19).

La mise en place de cet hôpital de campagne d’une capacité de 104 lits et équipé de matériel et technologies modernes, s’inscrit dans le cadre des efforts pour faire face aux évolutions de la situation épidémiologique au niveau national en général et dans la région de Souss Massa en particulier, selon la direction régionale de la santé.

Réalisée en partenariat avec le conseil de la région Souss Massa et les autorités locales, cette initiative vise également à alléger la pression sur les établissements hospitaliers d’Agadir, compte tenu de l’augmentation du nombre de cas du Covid-19.

Cette structure de santé est dotée de 48 cadres médicaux dont des infirmiers et des assistants mobilisés selon une approche participative pour faire face à la propagation de cette épidémie.

En novembre dernier, un premier hôpital de campagne d’une capacité de 101 lits, a été déployé dans la capitale du Souss.