La pression de la Covid-19 se maintient : Plus de 7000 nouveaux cas et 105 morts

Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 821 129. On précise que sur les 69.188 des cas actifs sous traitement, 2.579 patients restent dans un état critique, dont 332 nouveaux cas relevés au cours des dernières 24h. Plus, 74 personnes sont sous intubation et 1.364 sous ventilation non invasive. Ainsi, le taux d’occupation des lits de réanimation a atteint 52,5%, mettant une pression sur les structures sanitaires et incitant la tutelle à remettre en état les hôpitaux de campagne.

Si 9 278 nouvelles guérisons ont été signalées, portant à 739 947 le nombre total, avec un taux de rémission de 90,1%, 105 morts sont à déplorer.Ainsi, 11 994 personnes sont décédées de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%. 23 de ces décès ont été comptés à Casablanca-Settat, 18 à Rabat-Salé-Kénitra, 14 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 11 à Marrakech-Safi, 11 à Souss-Massa, 7 dans l’Oriental, 6 à Beni Mellal-Khénifra, 5 à Guelmim-Oued Noun, 4 à Fès-Meknès, 3 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra, 2 à Drâa-Tafilalet et 1 à Dakhla-Oued Ed Dahab.

En matière de couverture vaccinale, la campagne nationale se poursuit, comme le démontre l’évolution des chiffres officiels. Ainsi, 17 693 422 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 13 554 867 personnes en ont reçu la deuxième.