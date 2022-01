La pression de la pandémie se renforce : Plus de 5.600 cas et 5 morts…

Le bilan établi par les services de la Santé pour mercredi fait état de 5 618 cas Covid+ enregistrés au Maroc, portant ainsi le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 977 579. La région de Casablanca truste, à elle seule, près de la moitié des nouveaux cas déclarés, suivie de Rabat et de Marrakech…

On signale aussi 1 485 nouvelles guérisons, portant à 944 555 le nombre total, avec un taux de rémission de 97,6%. En parallèle, 5 morts ont été recensés ces dernières 24 heures ce qui porte le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19 à 14 872, soit un taux de létalité de 1,5%.

Les mêmes services signalent 18 152 cas actifs sous traitement dans tout le pays. 194 patients restent dans un état critique (dont 39 admis ces dernières 24h) dont 6 sous intubation et 62 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 3,7%.

Sur le plan vaccinal, on signale que 24 578 221 personnes ont déjà reçu la première dose alors que 22 956 802 en ont reçu la deuxième et 3 269 319 la troisième.