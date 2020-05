La pression du Covid-19 reste forte dans trois régions

Dans ces dernières 24H, on déplore également deux décès supplémentaires, portant le total des morts imputables au coronavirus dans le pays à 202. Le taux de létalité reste stable à 2,7%. De plus, 107 nouvelles rémissions ont été confirmées au Maroc, portant à 4 881 le nombre de personnes guéries.

Pour les nouvelles infections, 37 cas ont été recensés à Casablanca-Settat, cinq à Marrakech-Safi et trois à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a précisé Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation de la pandémie au Maroc. La plus part de ces cas (37) ont été découverts chez des personnes contacts, ne présentant aucune gravité ou des symptômes bénins, note-t-il. Le même responsable a précisé que les neuf autres régions du Maroc n’ont enregistrés aucun cas. Ainsi, les villes d’Oujda et de Meknes ont été déclarées exemptes de Covid-19.

On signalera aussi que 9 117 cas suspects ont été écartés après avoir effectués des tests de laboratoires, ce qui porte à 153 788 le nombre de tests négatifs depuis le début de cette pandémie au Maroc.

Le responsable a rappelé que le Maroc compte actuellement 2 494 cas actifs. «Les cas de rémissions représentent le double des cas actifs», s’est-il félicité.

Rappelant que la répartition par région ne change pas, le responsable a noté que la moyenne d’âge des personnes testées positives s’établit à 35 ans. «Nous commençons a enregistrer moins d’infection chez les plus de 65 ans. Cette catégorie ne représente que 4,3% de l’ensemble des cas actifs», a-t-il déclaré tout en relevant que les hommes représentent 42% tandis que les femmes représentent 58% des cas actifs.

M. Lyoubi a également informé que les cas graves ne représentent que 0,6% des cas actifs. «Les indicateurs relatifs à cette maladie s’améliorent, le taux de létalité reste stable tandis que des régions n’ont pas enregistrés de nouveaux cas depuis plusieurs jours. Nous espérons que ce constat se généralisera aux autres régions, afin de passer à la prochaine étape», a-t-il laissé entendre.

L’indicateur de reproduction (Ro) du virus a enregistré une légère baisse pour se situer à 0,76 au niveau national, avait-on annoncé en début de semaine. Cet indicateur varie d’une région à une autre, a précisé M. El Youbi tout en expliquant que si dans certaines régions, il est inférieur à 0.5, il demeure à 0.93 dans la région de Casablanca-Settat.