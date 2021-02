La production immobilière recule de 19% en 2020

Selon les statistiques du ministère de l’Habitat et de la politique de la ville à fin 2020, la production immobilière a enregistré, au titre de l’année 2020, un repli de -19% à 128.493 unités (lots et logements), dont 101.716 unités économiques et sociales. Dans une ample mesure et dans le sillage de la crise Covid-19, les mises en chantier se rétractent de -37,2% à 110 613 unités (lots et logements), dont 88 357 unités économiques et sociales.

S’agissant des ventes de ciment, elles affichent un repli global de -10% en y-o-y à 12,3 MT à fin 2020. Au registre des crédits DAMANE ASSAKANE, 9 226 prêts FOGARIM ont été accordés à en 2020 (-9,3% en y-o-y), fixant le nombre de bénéficiaires à 186 731 ménages pour une enveloppe de 29,5 Mrds DH, tandis que 6 016 prêts FOGALOGE ont été octroyés à fin 2020 (+2,9% en y-o-y), établissant le nombre de bénéficiaires à 54 617 ménages pour une enveloppe de 15,6 Mrds DH.

Au volet des crédits immobiliers, ceux-ci ressortent en légère hausse de +2,5% à 283,7 Mrds DH au titre de l’année 2020 (soit un taux de contribution de près de 25,1% dans les concours à l’économie). Les taux débiteurs appliqués au T3 2020 par les Banques affichent un allègement de -0,4 pts à 4,8% comparativement à la même période une année auparavant. Enfin, côté emplois, le secteur BTP a enregistré une perte nette de 9 000 postes entre 2019 et 2020 avec 8 000 postes perdus en milieu urbain et 1 000 postes perdus en milieu rural, portant le nombre d’employés total à 1 138 536 personnes (chiffre provisoire).