La production industrielle chute au deuxième trimestre 2020

Cette régression résulte notamment des baisses respectives des indices de production des branches de l' »industrie automobile » de 57,1%, de la « fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » de 31,5%, de l' »industrie de l’habillement » de 37,4%, de la « fabrication de textiles » de 44,7%, de la « métallurgie » 48,3%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du 2ème trimestre 2020.

Cette contreperformance est également le résultat des baisses de la « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique » de 48,1%, de la « fabrication d’équipements électriques » de 42,4%, de la « fabrication de produits métalliques » de 49,8%, de l' »industrie du cuir et de la chaussure » de 43% et de l' »industrie du bois » de 62,5%, relève le HCP, ajoutant que l’indice de l' »industrie chimique » a enregistré, en revanche, une hausse de 3,3%.

Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une hausse de 7,6%, résultant de la hausse de l’indice de la production des « autres industries extractives » de 8,2% et de la baisse de l’indice de production de l' »extraction de minerais métalliques » de 8,2%, fait savoir le HCP. Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 12,7%.