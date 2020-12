La RAM renforce son réseau des vols domestiques

A partir du 25 décembre, la destination Ouarzazate sera reliée à Casablanca à raison de cinq fréquences (au lieu de trois) par semaine (lundi, mardi, vendredi en deux fréquences et samedi), et Errachidia sera desservie (au départ de Casablanca) à raison de quatre fréquences par semaine (au lieu de trois) : mardi, mercredi, vendredi et dimanche), précise la compagnie dans un communiqué.

Quant à la ligne Casablanca-Dakhla, le nombre des fréquences atteindra jusqu’à 3 fréquences par jour pendant la période de fin d’année, fait savoir la même source, soulignant que la RAM a augmenté son offre sur cette ligne pour répondre à la forte demande sur la région et pour accompagner le dynamisme remarquable de cette destination touristique.

Le programme de vols domestiques comprendra désormais 15 liaisons régulières opérées à raison de 76 fréquences par semaine. Ce programme est appelé à évoluer progressivement, Royal Air Maroc étant mobilisée à l’adapter en temps réel en fonction de la demande. Et de noter que les vols sont disponibles à la vente sur le site internet de la compagnie nationale www.royalairmaroc.com, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.