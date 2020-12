La RDC à la croisée des chemins

F. Tshisekedi s’est présenté devant les députés et les sénateurs dans un contexte marqué par la fin de la coalition avec le FCC, plateforme de son prédécesseur Joseph Kabila. Il n’a pas fait de grande annonce en se contentant de dresser un bilan mitigé de l’action gouvernementale pour l’année en cours.

Selon lui, le dysfonctionnement de l’alliance qu’il avait nouée avec son prédécesseur J. Kabila n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés au début de son quinquennat. « Malgré les efforts que j’ai déployés, les sacrifices que j’ai consentis et les humiliations que j’ai tolérées, cela n’a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n’a pas non plus empêché l’émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple », a-t-il déclaré.

Pour corriger le tir, il a annoncé qu’il allait « procéder à la formation d’un gouvernement pour l’union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l’État » à l’issue du travail de l’informateur. Conséquence : Sylvestre Ilunga, le Premier ministre et proche de Kabila, devrait perdre son poste. Selon un proche de l’ex-président, il est trop tôt pour attribuer la majorité à F. Tshisekedi. Il devrait le démontrer soit par l’élection de ses proches dans le nouveau bureau de l’Assemblée nationale ou par la destitution du Premier ministre par une motion.

L’informateur qui sera bientôt désigné aura en charge d’identifier une nouvelle coalition majoritaire à l’Assemblée nationale.

Les parlementaires saluent essentiellement le discours qui formalise la fin de la coalition. L’opposant Cherubin Okende, issu des rangs de la coalition de Moise Katumbi, regarde vers l’avenir : « Ne donnons plus d’autres promesses fallacieuses au peuple congolais. Cap sur l’avenir, qu’est-ce que nous allons faire pour que l’union sacrée pour la nation soit réellement une dynamique politique qui réponde aux désidératas du peuple ? Si nous ne parvenons pas à mettre en place des actions qui puissent répondre à cela, ce sera en vain que nous aurons critiqué la coalition d’hier ».

De son côté, Crispin Mbandu du FCC, qui a rejoint la nouvelle dynamique autour du président Tshisekedi, va dans le même sens, « Il est maintenant le seul capitaine dans le bateau, il n’y aura plus de raisons pour dire que le FCC bloquerait le chef de l’État. Donc maintenant le temps de discours est révolu, maintenant, c’est le temps des actions concrètes », clame le député du FCC.

En revanche, dans les rangs des pro-Kabila, la plupart des députés restés fidèles à l’ancien chef de l’État n’ont pas commenté le discours, excepté Lumeya Dhu Malegi : « Il n’y a rien. Nous sommes un peu déçus. Le président ne peut pas être quelqu’un qui vient se plaindre, nous voulons qu’il puisse agir. Ça nous fatigue ».